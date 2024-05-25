16 протоколов: кортеж с подростками наказали после видео из соцсетей
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В Алматинской области полицейские задержали участников кортежа автомобилей: машины в ряду двигались "змейкой", а сами пассажиры – вылезали из окон, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Полиция задержала участников автокортежа, грубо нарушавших правила дорожного движения на дороге в Алматинской области.
"Водители привлечены к ответственности за многочисленные нарушения, а именно: выезд на встречную полосу движения, несоблюдение требований по перевозке пассажиров и пользованию ремнями безопасности, нарушение правил маневрирования, создание аварийной ситуации, а также управление автотранспортом, не прошедшим технический осмотр", – рассказывается в Telegram-канале Министерства внутренних дел.
Автомобили, на которых разъезжали нарушители, водворили на специальную стоянку.
А к родителям несовершеннолетних пассажиров, также нарушивших требования по перевозке, приняты меры административного воздействия за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов их детей.
"Ранее МВД обращалось к родителям и родственникам несовершеннолетних о необходимости строгого соблюдения законодательства во время и после окончания учебного года, а также обеспечения безопасности школьников.
Напоминаем: игнорирование требований соблюдения правил поведения на улицах и дорожного движения может привести к трагическим последствиям", – говорится в пресс-релизе МВД.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106867-kortezh-s-nesovershennoletnimi-grubo-narushivshiy-pdd-nakazali-posle-video-iz-socsetey/