Казахстанские авторы книг смогут выиграть до 5 млн тенге
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В честь Национального дня книги в Казахстане стартует конкурс "Ұлттық кітап", общий призовой фонд которого составляет 41 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации.
В честь Национального дня книги в Казахстане объявляется конкурс "Ұлттық кітап". Организатором конкурса выступает Министерство культуры и информации.
Согласно положению конкурса, в нем могут принять участие как физические, так и юридические лица, чьи книги были изданы в последние два года. При этом возрастных ограничений нет.
Номинации конкурса:
1) Лучшая книга для детей:
- проза, поэзия, драматическое произведение в печатном варианте.
2) Лучший комикс;
3) Лучшая книга в направлении нон-фикшн:
- познавательное, психологическое, мотивационное и книги по бизнесу.
4) Лучшая книга в жанре детектив:
- прозаическое произведение в печатном варианте.
5) Лучшая книга в жанре сатиры:
- проза, поэзия, драматическое произведение в печатном варианте.
6) Лучшая иллюстрированная книга:
- фотоальбом, сборник иллюстраций в печатном варианте.
7) Лучшая переводная книга:
- переводное произведение с соблюдением авторского права по направлениям проза, поэзия, драматургия в печатном варианте.
8) Лучшая книга в жанре фантастика;
9) Лучшее издательство:
- издательство, показавшее хорошие результаты на рынке в последние 2 года.
10) "Книга года" - Гран-При за лучшее издание года, показавшее хорошие результаты по продаже, изготовленное на очень высоком уровне по содержанию и издательско-полиграфическому качеству.
Общий призовой фонд каждой номинации - 4 млн тенге, а общий призовой фонд конкурса - 41 млн тенге.
Список победителей будет опубликован на официальных сайтах организаторов. Победителей конкурса пригласят на церемонию награждения. Информация о ходе конкурса будет также размещаться на официальном сайте организаторов (Министерство культуры и информации) в социальных сетях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106282-kazahstanskie-avtory-knig-smogut-vyigrat-do-5-mln-tenge/