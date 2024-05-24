Казахстанские авторы книг смогут выиграть до 5 млн тенге

В честь Национального дня книги в Казахстане стартует конкурс "Ұлттық кітап", общий призовой фонд которого составляет 41 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации.

В честь Национального дня книги в Казахстане объявляется конкурс "Ұлттық кітап". Организатором конкурса выступает Министерство культуры и информации.

Согласно положению конкурса, в нем могут принять участие как физические, так и юридические лица, чьи книги были изданы в последние два года. При этом возрастных ограничений нет.

Номинации конкурса:

1) Лучшая книга для детей:

- проза, поэзия, драматическое произведение в печатном варианте.

2) Лучший комикс;

3) Лучшая книга в направлении нон-фикшн:

- познавательное, психологическое, мотивационное и книги по бизнесу.

4) Лучшая книга в жанре детектив:

- прозаическое произведение в печатном варианте.

5) Лучшая книга в жанре сатиры:

- проза, поэзия, драматическое произведение в печатном варианте.

6) Лучшая иллюстрированная книга:

- фотоальбом, сборник иллюстраций в печатном варианте.

7) Лучшая переводная книга:

- переводное произведение с соблюдением авторского права по направлениям проза, поэзия, драматургия в печатном варианте.

8) Лучшая книга в жанре фантастика;

9) Лучшее издательство:

- издательство, показавшее хорошие результаты на рынке в последние 2 года.

10) "Книга года" - Гран-При за лучшее издание года, показавшее хорошие результаты по продаже, изготовленное на очень высоком уровне по содержанию и издательско-полиграфическому качеству.

Общий призовой фонд каждой номинации - 4 млн тенге, а общий призовой фонд конкурса - 41 млн тенге.

Список победителей будет опубликован на официальных сайтах организаторов. Победителей конкурса пригласят на церемонию награждения. Информация о ходе конкурса будет также размещаться на официальном сайте организаторов (Министерство культуры и информации) в социальных сетях.