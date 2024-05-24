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"Всему есть предел": девять лет утопает в фекалиях село в Мангистау (видео)

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Собрание сельчан
Село в Мангистауской области. Фото: astanatv.kz

В фекалиях и подземных водах утопает село в Мангистау. Сельчане вынуждены жить в таких условиях почти 10 лет, а решить проблему акимат сможет только через несколько лет, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, в Мангистауской области целое село вот уже который год утопает в подземных водах и фекалиях.

По словам сельчан, они уже девять лет ждут, когда здесь проведут канализацию и сделают дренажную систему. Но пока вопрос не решается — вода продолжает разрушать их дома и строения.

Местный житель Барлыкбай Раметуллаев сетует, что в акимате только одни обещания. Подземные воды при этом продолжают разрушать его дом, а после дождя вода и вовсе просачивается в колодец с питьевой водой.

"Нам нужна дренажная система, нам нужна канализация. Народ уже устал. Нам с 2016 года обещают, что будет дренажная система, что будет обязательно, с бюджета государственного выделят деньги. Но мы до сих пор, уже вот 9 лет прошло, мы уже ждем, но всему есть конец, всему есть предел", - говорит жительница села Атамекен Тохтагуль Утемуратова.

Отмечается, что при таких условиях живет все село. В советское время, по словам местных, работала дренажная система, собирающая воду в каналы, но после продажи земельных участков в частные руки, она была ликвидирована, а на местах возведены частные дома.

При этом проблема с водой не решилась - она никуда не уходит.

"Наш аким сельский говорит, что уже все - вроде проект готов, должны деньги выделить на канализацию. Это были в прошлом году обещания. Они сказали, что в 2024 году начнут работу по канализации. Но вы видите, уже май заканчивается, полгода прошло, но никакой канализации нет", - отмечает Тохтагуль Утемуратова

Между тем в акимате Мунайлинского района о проблеме знают, но решить обещают нескоро.

"В 2019 году акимат не смог обосновать проект дренажной системы с канализацией, в связи с чем и в выделении денег было отказано. Сейчас необходимо изучить местность, провести техобследование. Этим занимается управление природопользования. И только после их заключения будет готовиться проект. На это потребуется несколько лет", - заявил заместитель акима Мунайлинского района Нурхан Мустафаев.

Но людей, которые столько лет прождали решения вопроса, такой ход событий не устраивает. Сельчане намерены обращаться в вышестоящие органы.

Ранее жители частных домов в микрорайоне Шанырак-2 Алматы жаловались на невыносимый запах - всему виной неисправная канализация. По словам местных жителей, колодцы давно переполнены, а зловоние распространяется по всей округе. Чиновники в свою очередь обещают в скором времени решить этот вопрос.

Весной прошлого года астанчане жаловались на фекальный запах из-за плотной застройки. Они заявляли, что отходы циркулируют по кварталу, но не находят выхода.

Также в Шымкенте люди жаловались на невыносимый запах фекалий от пруда. Они потребовали ликвидировать пруд с нечистотами. Ведь жить рядом с водоемом, куда стекают канализационные воды, было уже невозможно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106171-vsemu-est-predel-devyat-let-utopaet-v-fekaliyah-selo-v-mangistau-video/

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