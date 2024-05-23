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Эзотерика

Живого младенца записали умершим в Кызылординской области

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Младенец в кроватке
Младенец. Иллюстративное фото: Jc_Dh / Getty Images

В Кызылординской области взыскали компенсацию морального вреда из-за ошибочных данных - для живого малыша внесли запись о смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, жительница Сырдарьинского района родила в перинатальном центре детей-близнецов - мальчика и девочку. Однако девочка умерла.

При составлении актовых записей о рождении детей-близнецов районным отделом занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния актовые записи были заполнены ошибочными сведениями.

В результате в информационной системе в данных мальчика были указаны имя и фамилия девочки, а в данных девочки - имя и фамилия мальчика, а также была сделана запись о смерти мальчика.

Ошибки, допущенные отделом при регистрации рождения детей-близнецов, были доказаны вступившими в законную силу судебными актами. По решению суда мальчику выдали повторное свидетельство о рождении.

"Женщина в своем иске указала, что, когда отвезла сына к врачу, в информационной системе были указаны сведения о его смерти, в связи с чем ребенку не была оказана медицинская помощь. Она не смогла получить молочную смесь, лекарства и необходимое лечение, которые должны были быть предоставлены ребенку бесплатно. Женщина была вынуждена получить их на платной основе, страдала до вынесения окончательного решения суда и просила суд взыскать моральный вред и судебные издержки", - сообщили в суде.

Решением Сырдарьинского районного суда иск был удовлетворен. В пользу женщины взыскали 350 тыс. тенге в качестве возмещения морального вреда, государственной пошлины и судебных издержек.

Однако районный отдел не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам областного суда, изучив обстоятельства дела, оставила решение суда первой инстанции без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Ранее жительница Актобе заявила, что еще с 2014 года числится мертвой в системе госорганов и до сих пор не может изменить свой статус. По ее словам, в городе много таких "покойников". О своем необычном статусе женщина узнала еще в 2020 году. Все последние годы она пытается решить проблему с документами.

А осенью прошлого года беременная женщина по ошибке попала в список мертвых в Караганде. При этом с такой проблемой она столкнулась не в первый раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2105991-zhivogo-mladenca-zapisali-v-umershie-v-kyzylordinskoy-oblasti/

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