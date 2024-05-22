О том, как именно хотят ужесточить ответственность КСК и ОСИ в Казахстане, рассказали в мажилисе

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева рассказала журналистам, какие штрафы хотят ввести для КСК и ОСИ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня депутаты мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Документом предлагается ужесточить административную ответственность КСК и ОСИ.

Журналисты попросили депутата Екатерину Смышляеву разъяснить нормы.

"По ужесточению ответственности субъектов управления, предлагается за нарушение сроков открытия счетов (текущий, накопительный) предусмотреть штраф в размере 50 МРП. За нарушение сроков предоставления ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума - 50 МРП. И за непредоставление Совету ОСИ при смене формы управления или субъекта управления по акту приема-передачи финансовой, технической документации и иных технических средств по объекту кондоминиума, необходимых для эксплуатации многоквартирного жилого дома, а также неподписание акта приема-передачи - 100 МРП", - сказала она.

Также предлагается за непредставление заказчиком (застройщиком), осуществляющим строительство или реконструкцию многоквартирного жилого дома, в течение 10 календарных дней после регистрации объединения собственников имущества субъекту управления либо жилищной инспекции по акту приема-передачи на бумажном и (или) электронном носителях документации МЖД - штраф от 100 до 200 МРП.

Ранее Смышляева, представляя законопроект, отметила, что он направлен на совершенствование деятельности объединений собственников имущества, кооперативов собственников квартир, а также требований к ним и к процедуре их регистрации. Установление единых требований к действующим КСК и ОСИ.

Отметим, что переход от кооператива собственников квартир (КСК) к объединению собственников имущества (ОСИ) начался еще летом 2022 года в Казахстане. Отмечалось, что разница только в их юридическом статусе, а цель одна – управление общим имуществом и его содержание непосредственно собственниками без посредников. И уже с 1 июля 2022 года кооперативы собственников квартир должны были перестать существовать.

Тем не менее, позже глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому в Казахстане продлили на один год срок работы КСК.

Однако в апреле прошлого года президент заявил, что реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. Он подчеркнул, что наряду с ОСИ по-прежнему работают КСК. Таким образом, цель по прозрачности и качеству услуг в жилых домах не выполняется.