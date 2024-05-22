Уволенный с руководящего поста экс-полицейский подал в суд на ДП Павлодарской области

Житель Павлодарской области занимал руководящий пост в департаменте полиции региона. Он потребовал признать увольнение из органов незаконным, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело по иску экс-сотрудника к ГУ "Департамент полиции Павлодарской области" о признании незаконным и отмене приказа о наложении дисциплинарного взыскания, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, возмещении морального вреда рассматривалось Павлодарским городским судом 20 мая.

По делу установлено, что приказом от 25 января 2024 года занимавший руководящую должность мужчина был уволен за грубое нарушение служебной дисциплины и за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган.

"Обращаясь в суд, истец указал на нарушение процедуры увольнения, так как приказ издан в период его временной нетрудоспособности.

Ответчик с иском не согласился, указывая, что истец присутствовал на заседании дисциплинарной комиссии при принятии решения в отношении него и пояснил, что его больничный лист закрыт", - рассказали в суде.

Выяснилось, что лист о временной нетрудоспособности был открыт 23 января, а закрыт 25 января текущего года, с указанием даты выхода на работу 26 января. Приказ об увольнении мужчины издали 25 января.

"Обстоятельства, в связи с которыми истец привлечен к дисциплинарной ответственности, имели место 13 октября 2023 года, после чего он непрерывно до 25 января 2024 года отсутствовал на работе по причинам необходимости ухода за ребенком в связи с его болезнью и по собственному состоянию здоровья", - пояснили в суде.

Временная нетрудоспособность означает невозможность выполнения профессионального труда в течение времени, необходимого в данном случае для ухода за больным ребенком.

Между тем 25 января мужчина находился на работе, принимал участие в заседании дисциплинарной комиссии. В этой связи нельзя утверждать, что истец был уволен в период фактической нетрудоспособности, обусловленной необходимостью ухода за ребенком, даже при наличии подтверждающего документа.

"В действиях истца суд усмотрел злоупотреблением правом, что в силу ст.8 Гражданского кодекса Республики Казахстан дает основания для отказа в иске", - пояснили в суде.

Решением суда в удовлетворении иска было отказано в полном объеме. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Ранее в Жамбылской области руководитель предприятия выиграл суд у работодателя, которым является местный акимат, и был признан незаконно уволенным. Мужчину восстановили в ранее занимаемой должности. Также была взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в сумме более 1,6 млн тенге.

А бывший директор госпиталя обратился в суд с иском к медицинскому университету. Верховный суд восстановил мужчину в должности, взыскав в его пользу зарплату за время вынужденного прогула.

В Карагандинской области бывший чиновник подал в суд на акима региона. В ходе разбирательства истец был признан незаконно уволенным и восстановлен на должности руководителя управления по инспекции труда.