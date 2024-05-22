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Этаж клубного дома Pine Hill сносят в Алматы (фото)

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Снос этажа в ЖК в Алматы
Снос этажа в ЖК в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы третий этаж клубного дома Pine Hill сносят по решению суда. Разрешение на строительство дополнительного этажа заказчик не получал, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о начале демонтажа третьего этажа в ЖК в мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8/1.

"Заказчик (физлицо) получил разрешительные документы на строительство двухэтажного дома, однако выстроил дополнительный этаж, что было выявлено в ходе внеплановой проверки.

В результате в отношении собственника приняты административные меры по ч.1 ст.316, ч.3 ст. 462 КоАП РК. По итогам судебных разбирательств по иску Управления 15 июня 2022 года Алматинским городским судом вынесено решение о сносе третьего этажа", — говорится в сообщении.

Строящийся объект в Алматы
Подлежащий сносу этаж в ЖК в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как сообщает городской акимат, демонтаж этажа объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей Департамента юстиции. Работы ведутся вручную во избежание повреждений нижних этажей.

"Призываем собственников земельных участков и строительные компании не допускать нарушений закона об архитектурной и градостроительной деятельности РК и правил организации застройки, и начинать строительство только на законных основаниях.

В противном случае грозит ответственность в рамках законодательства с рассмотрением дел в судебных инстанциях и высокой вероятностью последующего сноса", — отметили в Управлении.

Отмечается, что по результатам исковой деятельности в Алматы с прошлого года полностью или частично снесены 34 незаконных объекта, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, а также крупные жилые комплексы, как "Мечта" и KHAN.

Напомним, в марте в Алматы снесли ЖК "Мечта". Судебные разбирательства по сносу объекта продолжались с 2022 года. В мае 2023 года данный ЖК попал в список нерекомендуемых для покупки жилья.

В апреле того же года в акимате Алматы сообщили, что в южной столице выявили ряд незаконно строящихся ЖК. Через месяц после этого объявления в Алматы начали сносить незаконно возведенное четырехэтажное здание по улице Богенбай батыра.

Позже в акимате сообщили об очередном незаконно построенном ЖК по проспекту Достык. В ведомстве предостерегли алматинцев от покупки недвижимости в этом многоэтажном доме.

На днях также сообщалось, что строящееся здание площадью более 1350 квадратных метров в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района попало под снос в Алматы.

Сообщалось также, что в Алматы по решению суда сносят незаконные пристройки к пентхаусу на проспекте Аль-Фараби, а также начали сносить часть незаконно построенного в предгорном районе здания. Собственника привлекли к административной ответственности.

Стоит отметить, что демонтировали также и ряд коммерческих объектов в Алматы. Ранее снесли пристройку Zheka'S Doner, Salam Bro и магазин, а также незаконный коммерческий объект, в котором расположились магазин и столовая.

Добавим, согласно части 1 статьи 316 КоАП, строительство объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной документации, не прошедшей экспертизу, по которой требуется ее проведение, влечет штраф на физических лиц в размере 120 МРП (443 тыс. тенге).

Также согласно части 3 статьи 462 КоАП, невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 162 и 227 настоящего Кодекса, —

влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц - в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства в размере 500 МРП, с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104848-etazh-klubnogo-doma-pine-hill-snosyat-v-almaty/

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