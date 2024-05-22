Половина Семея осталась без воды из-за аварии

Вчера, 21 мая, вечером на водоводе в Семее случилась авария, из-за чего правый берег города остался без воды, передает издание Abainews.kz.

Как сообщает издание, авария произошла на улице Козбагарова в 12:00. Тогда сообщалось, что водоснабжение приостановлено по нескольким адресам.

Однако в 20:00 бригада ГКП "Семей водоканал" приняла решение обезводить весь правый берег, отключив водозабор из-за аварийной ситуации на водоводе диаметром 600 мм.

В материале отмечается, что резкое отключение воды застало семейчан врасплох. Горожане возмущены тем, что в горводоканале не могут назвать сроки подключения воды - на предприятии заявили, что ремонтные работы продолжатся "до полного устранения".

Экс-депутат областного маслихата Серик Байгалиев сообщил журналистам, что аварийная служба разводит руками.

"Местные жители позвонили и сообщили, что в районе ЦОПа топит дома, и вода бежит по коммуникациям теплокома. Работники не знают, что делать. Затопило ближайшие подвалы, и они не могут устранить проблему. Поэтому после 17:00 было принято решение перекрыть воду на правом берегу", - рассказал общественник.

Акимат Семея в своем Telegram-канале позже сообщил, что работы по устранению аварии еще ведутся.

"Специалисты определили место порыва, сейчас идут сварочные работы. Восстановительные работы были затруднены сложностью доступа к месту порыва и наличием большого объема воды в магистральном трубопроводе, что привело к увеличению времени устранения аварии", - пояснили в ведомстве.

Сейчас на месте аварии работают 20 работников ГКП "Семей Водоканал" и 15 единиц техники.

В ближайшее время будет возобновлена подача воды, пообещали в акимате.

Проблемы с водоснабжением в Казахстане

В последнее время в Казахстане все активнее обсуждаются проблемы водоснабжения в различных регионах страны.

Так, в Актау в середине апреля стало известно, что Актау на все лето останется без горячей воды. В МАЭК заявляли, что начали масштабную работу по замене сетей.

Позже стало известно, что без горячей воды придется обходится летом и жителям Риддера. Причина - ремонт на ТЭЦ.

В прошлом году в Астане из-за дефицита проектных мощностей по производству питьевой воды с марта введены ограничения на подачу воды в определенные часы. А в Алматы после аварии на крупном водопроводе в конце апреля заявили о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

Еще в прошлом году тогдашний премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что требовал от правительства решения вопроса по обеспечению более 600 тыс. наших граждан питьевой водой.