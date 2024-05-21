Нарушения более чем на 747 млн тенге выявили в СПК "Каспий"

Финансовые нарушения более чем на 747 млн тенге выявил госаудит в социально-предпринимательской корпорации "Каспий", передает NUR.KZ со ссылкой на Высшую аудиторскую палату РК.

Ревизионная комиссия по Мангистауской области провела проверку и выявила ряд нарушений в деятельности АО "СПК "Каспий", сообщается в официальном Telegram-канале ВАП РК.

Государственный аудит эффективности СПК затронул период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. В результате установлены финансовые нарушения более чем на 747 млн тенге. Свыше 730 млн тенге из них подлежат восстановлению, а еще более 17 млн тенге – возмещению в бюджет.

Наряду с этим выявлено неэффективное использование свыше 1,7 млрд тенге (в том числе активов на 456 млн тенге) и 13 процедурных нарушений. Упущенная выгода за этот период составила более 2,3 млрд тенге.

В частности, СПК необоснованно использовано свыше 500 млн тенге на предоставление займов субъектам предпринимательства за счет средств, выделенных для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продукты. При этом непосредственная работа по стабилизации цен в регионе проводилась не в полном объеме. В частности, не закупались говядина, мясо курицы и сливочное масло.

Кроме того, в 2022-2023 годах СПК была запланирована реализация 18 инвестиционных проектов, 8 из которых не были запущены. В результате неэффективно израсходованы денежные средства и активы на общую сумму свыше 154 млн тенге.

Так, не реализованы проекты по строительству солнечной электростанции мощностью 12 МВт, посадке виноградников, созданию мини-цеха по переработке рыбной продукции, открытию мукомольного цеха и так далее.

По итогам проведенного аудита выработаны соответствующие предписания по устранению выявленных нарушений.

Напомним, Высшая аудиторская палата поручила провести проверки социально-предпринимательских корпораций в регионах после аудита отдельных инвестиционных проектов в Туркестанской области и обнаружения недостатков в деятельности АО "СПК Туркестан".

По информации на официальном сайте, СПК "Каспий" выполняет следующие функции:

формирование благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций;

участие в разработке и реализации инвестиционных проектов;

выделение субсидий в различных секторах экономики и др.

Кроме того, целью СПК является поддержка бизнес инициатив и стимулирование экономической активности предпринимательства в Мангистау.