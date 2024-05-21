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Казахстанец спустя 17 лет узнал, что его дом зарегистрирован на умершего человека

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Мужчина расстроен и сидит на диване
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: Viktoriya Skorikova / Getty Images

Житель Жамбылской области выяснил, что дом, в котором он проживал долгие годы, зарегистрирован на умершего человека, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, мужчина в 2001 году приобрел спорный дом у бывшего собственника - одинокой пожилой женщины.

"В связи с отсутствием документов на жилой дом в 2003 году он сам помог оформить данный дом на имя последней. Однако в 2004 году в связи со смертью бывшей хозяйки истец не успел до конца оформить дом на себя", - установил Жамбылский районный суд.

Так как наследников у прежней хозяйки дома не было, в 2007 году решением комиссии по легализации недвижимого имущества при акимате Жамбылского района жилой дом вместе с земельным участком был легализован, оформлен и зарегистрирован на имя мужчины.

Однако в 2024 году он узнал, что право собственности умершей женщины на спорное недвижимое имущество все еще находится на регистрации, и попросил суд установить факт прекращения ее права собственности на спорную недвижимость.

Заинтересованные лица - аким сельского округа и НАО "ГК "Правительство для граждан" в своих письменных заявлениях подтвердили указанные в иске обстоятельства и оставили решение по делу на усмотрение суда.

Решением суда иск казахстанца был удовлетворен, а право собственности на недвижимое имущество на имя прежней хозяйки дома - прекращено.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104512-kazahstanec-spustya-17-let-uznal-chto-ego-dom-zaregistrirovan-na-umershego-cheloveka/

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