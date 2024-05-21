Жители одного из районов Алматы обвинили частную компанию в отсутствии питьевой воды

Жители микрорайона Ерменсай в Алматы возмутились перебоями с водой. По их словам, жильцы несколько дней сидят без воды из-за неисправного оборудования частного поставщика услуг, передает NUR.KZ.

Как выяснилось, 17 мая произошел порыв подающей трубы водоснабжения, находящейся в частном владении поставщика - ТОО "ГПВ Водснаб", ранее носившего название "Орхан".

Аварийная ситуация была устранена 18 мая, но в тот же день произошел сбой в работе насосной станции. 19 мая насос восстановили, но из-за его малой мощности наладить нормальное водоснабжение не удалось.

Стоит отметить, что, по словам жителей, перебои с водой происходят регулярно, при этом, тарифы на воду у частника выше общегородских на 75%. Услуги канализации и вовсе превышают городской тариф в два раза.

Сегодня состоялась встреча местных жителей с владельцем ТОО и акимом Бостандыкского района Санжаром Алиным, а также представителями полиции и прокуратуры. Доведенные до отчаяния жители Ерменсая накинулись на брата собственника частных сетей Абильфазы Хамедова, заявившего, что жители вводят в заблуждение о том, что воды нет.

"Мы устали от их обещаний. Во всей ситуации виновата это недобросовестная компания. Мы оплачивали им за коммунальные услуги. Они всех подвели, и сейчас мы вынуждены постоянно искать решение", - сказал житель района Ерменсай.

Аким района встал на сторону жителей - он отметил, что хозяйство запущено, а потребители страдают - они оплачивают комуслуги, но остаются без воды.

Как сообщили в акимате города корреспонденту NUR.KZ, ТОО "ГПВ Водснаб" является поставщиком воды для большей части жителей микрорайонов "Аскартау", "Ерменсай", "Актобе", СТ "Ремизовка", СТ "Дружба", СТ "Курортное" и ЖК "Ремизовка", "Сакура", "Династия". При этом южная часть Бостандыкского района когда-то была территорией Алматинской области, а с присоединением к городу перешли и исторические проблемы, в том числе, по водоснабжению.

"ТОО "ГПВ Водснаб" подключено к городским сетям ГКП на ПХВ "Алматы Су" на проспекте Аль-Фараби и использует собственные насосы для подачи воды. Насосы часто выходят из строя, так как компания не выделяет средства на реконструкцию оборудования и сетей.

При строительстве инженерных сетей ТОО "ГПВ Водснаб" нарушил строительные нормы: занижена глубина заложения (менее 1 метра), что приводит к перемерзанию водопровода в зимнее время. Кроме того, отсутствует гидроизоляция труб, водопровод и канализация пролегает в одной траншее местами пересекаясь с электрическими линиями, отсутствуют схемы трассировки сетей, запорные арматуры находятся в неисправном состоянии", - рассказали в акимате.

В горадминистрации добавили, что ТОО не имеет аварийной бригады, резервных насосов и диспетчерской службы, чтобы быстро устранять аварии. При этом компания выдает технические условия на подключение к сетям, принадлежащим третьим лицам, или подключает абонентов к чужим сетям.

Среди примеров приводится неоднократная незаконная врезка к трубам школы NGS, в результате чего были повреждены и водопровод, и электросети школы, из-за чего она не работала пять дней. В другой раз и вовсе повредили канализацию школы, после чего цокольный этаж здания затопило.

Сейчас городской акимат предпринимает меры для того, чтобы передать сети ТОО в коммунальную собственность. Для этого подан иск в суд, однако процесс длится уже больше года.

Сам поставщик, говорят в акимате, постоянно меняет место регистрации с Алматы на Алматинскую область и Астану. Таким образом, считают чиновники, компания уходит от ответственности.

Кроме того, в ДКРЕМ по Алматы заявили, что компания установила свой тариф на воду незаконно и необоснованно, а собственник не предоставил необходимый пакет документов для утверждения тарифа.

Более того, ранее Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий были выявлены нарушения в работе предприятия и наложены штрафы в размере 120 млн тенге.

Ну а пока суд да дело, акимат, учитывая сложившуюся ситуацию, принял решение о строительстве сетей и сооружений за счет бюджета.

Так, сейчас разрабатывается проект, который позволит обеспечивать порядка 9 тыс. кубометров воды в сутки. Также разработана проектно-сметная документация - она находится на стадии прохождения госэкспертизы. Заключение ожидается в июне текущего года.