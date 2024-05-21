Все могилы на кладбищах сфотографируют и пересчитают в Павлодарской области

Данные по всем захоронениям на кладбищах в Павлодарской области соберут в одну электронную базу. Тогда найти своих усопших родных можно будет онлайн, передает корреспондент NUR.KZ.

Пересчитать все захоронения решили в центре при духовном управлении мусульман Казахстана.

Священнослужители и волонтеры будут фотографировать все могилы и заносить в специальное приложение с базой данных покойных. Впоследствии планируется разместить QR-коды, при наведении камеры на которые будет открываться вся информация по конкретному погосту.

"В этом году мы хотим только Павлодар и Аксу отработать, некоторые кладбища. В следующем году мы хотим уже по районам заниматься, потому что в районах у нас тоже много кладбищ есть, большие и маленькие", - сообщил главный имам Павлодарской области Жолдас Коспакулы.

Сейчас приступили к реализации проекта по 20 кладбищам. При этом внести в приложение возможно только информацию о могилах с именами. Найти сведения по заброшенным захоронениям не представляется возможным, отметил главный имам региона.

К слову, оцифровать должны все погосты по Казахстану. При реализации проекта через приложение будет возможным найти могилы своих родных из любой страны мира.

Ранее в Алматинской области пожаловались на нехватку мест на кладбищах. О проблеме рассказали жители поселков Талдыбулак, Бирлик и Шымбулак. Местный погост в горах оказался заполнен. В акимате Талгарского района заверили, что под кладбище планируют отдать 105 гектаров земли в районе.

А в Актобе местный предприниматель еще несколько лет назад приготовил себе место на кладбище и установил там памятник. Мужчина объяснил, почему это сделал. Также о подготовленном еще живому человеку месте высказались и в администрации кладбища.