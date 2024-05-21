Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бактерии нашли в саркыте: появились подробности о массовом отравлении после тоя в Экибастузе

Опубликовано:

Большой стол в ресторане
Ресторан. Иллюстративное фото: Serhii Mazur / Getty Images

Стали известны новые подробности о массовом отравлении на торжественном мероприятии в ресторане Экибастуза. Число пострадавших достигло 94 человек, передает Pavlodarnews.kz.

Сперва за медицинской помощью обратились 32 человека. Затем число пострадавших выросло до 94, среди них оказались девять детей до 14 лет. У 59 пациентов диагностировали сальмонеллез, у остальных - острую кишечную инфекции и функциональное нарушение пищеварения.

"Все гости употребляли продукты в ресторане, а также угощения со стола - саркыт. Из продуктов (остатки блюд из ресторана), отобранных из домашнего очага, обнаружены бактерии сальмонеллы и патогенного стафилококка", - сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

По факту массового отравления ведомство провело внеплановую проверку и обнаружило множество нарушений, в том числе отсутствие медкнижек у персонала с допуском к работе и отметками о гигиеническом обучении, использование продукции непромышленного изготовления во вторичной таре.

Кроме того, в кафе не соблюдался дезинфекционный режим, не было документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

"По результатам лабораторных исследований в отобранной продукции выявлено несоответствие документам нормирования. Девять работников оказались носителями патогенного стафилококка, еще четверо - сальмонеллеза", - отметили в СЭК.

Персонал ресторана отстранили от работы.

По факту массового отравления управление полиции Экибастуза ведет досудебное расследование по ч.1 ст.304 Уголовного кодекса РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).

Напомним, 13 апреля в одном из ресторанов города провели кыз узату. На мероприятие были приглашены около 200 гостей, многие из них почувствовали себя плохо. В больницы стали массово обращаются пациенты с признаками пищевого отравления и бактериально-кишечной инфекции.

Отметим, что по ч.1 ст.304 УК РК нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104344-bakterii-nashli-v-sarkyte-poyavilis-podrobnosti-o-massovom-otravlenii-posle-toya-v-ekibastuze/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.