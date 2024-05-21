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Эзотерика

Многие владельцы собак и кошек ушли в подполье в Павлодаре

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Собаке вживляют микрочип
Чипирование собаки. Иллюстративное фото: Fly_dragonfly / Getty Images

В Павлодаре большинство владельцев домашних животных ушли в подполье и не торопятся чипировать своих кошек и собак. Идентификационная бирка присвоена лишь 3,5 тыс. питомцев, передает "Ирбис TV".

Опрошенные хозяева домашних животных утверждают, что главная причина их боязни чипирования - это возможный летальный исход.

"Вот сколько чипировали, летальных исходов абсолютно ни одного не было. Это безболезненно и не вредно для животных, микрочип вживляется под кожу. Но он вечный, безболезненный, всю жизнь в животном будет", - рассказал руководитель отдела ветеринарии и лицензирования Управления ветеринарии Павлодарской области Галым Бейсенов.

Так, псу Шарику вживили чип под кожу, а он даже не вздрогнул. Ветеринары утверждают, что процедура абсолютно безболезненная. Для социально уязвимых слоев населения эта услуга оплачивается за счет государства и проводится в Павлодаре по адресу Камзина, 352/1, для всех остальных стоит от 4 до 5 тыс. тенге.

"Плюс чипирования, одно из преимуществ, если животное потеряется, можно будет определить его с помощью сканера. На чипе имеются все индивидуальные данные, когда он родился, какую вакцину получил, кто является его владельцем, все данные записаны на этом микрочипе", - сообщил ветеринар отдела ветеринарии и лицензирования Управления ветеринарии Павлодарской области Жанерке Мелис.

Для того, чтобы процедура чипирования была прозрачной, закуплена единая информационная система учета животных "TANBA". Ожидается, что все это в целом повысит ответственность владельцев и приведет к уменьшению количества бродячих животных.

Ранее сообщалось, что казахстанцы, имеющие домашних кошек и собак, должны провести их чипирование или надеть на питомцев специальные бирки до 1 сентября 2023 года. Такая норма указана в законе "Об ответственном обращении с животными".

В противном случае владельцам питомцев грозит административная ответственность в виде штрафа в 10 МРП (36 920 тенге) при первичном нарушении и 20 МРП (73 840 тенге) - при повторном. Однако в Минэкологии заверили, что проведение рейдов не планируется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104185-mnogie-vladelcy-sobak-i-koshek-ushli-v-podpole-v-pavlodare/

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