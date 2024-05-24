"Пропила антибиотики, но боль усиливалась": астанчанка борется за жизнь дочери с редкой формой рака

8-летняя Мариям из Астаны росла в многодетной счастливой семье. Внезапная болезнь лишила покоя родных девочки. Врачи долго не могли поставить диагноз, который оказался очень редким, передает NUR.KZ.

Мариям - четвертый ребенок из пяти. На тот момент в семье уже росли двое сыновей и дочь, мама хотела еще одну девочку. Беременность была запланированной: мама исправно пила витамины, вовремя встала на учет, своевременно проходила осмотр врачей, соблюдая все их рекомендации. Сама беременность протекала отлично, во время вынашивания никаких осложнений не было.

"Родилась наша малышка в срок, рано утром 23 апреля 2016 года без каких либо осложнений, естественным путем, весом 3 кг, ростом 50 см. В младенчестве Мариям была спокойным, здоровым ребенком. Кормила Мариям я сама, при этом дочь хорошо набирала вес и очень редко болела", - говорит мама девочки Сымбат Максатова.

Все началось с обычной простуды, которой переболели все члены семьи в декабре 2023 года. После выздоровления, в середине января 2024 года, Мариям начала жаловаться на боль в ушах. Родители обратились к врачу, но тот сказал, что отита нет. Через некоторое время у Мариям начали краснеть глаза, окулист поставил диагноз "конъюнктивит", выписав капли.

Однако через пару дней у девочки начались острые боли уже в зубах. Стоматолог, осмотрев Мариям, удалил два молочных зуба. Затем Мариям начала жаловаться на сильные боли в области подбородка. Ее вновь повели к стоматологу, но он сообщил, что все в порядке и, скорее всего, это остаточные боли от удаления зубов, и выписал антибиотики.

"Мариям пропила курс антибиотиков, но боль усиливалась. Нами было принято решение обратиться к другому стоматологу, который диагностировал воспаление еще одного зуба, но снова лечение не дало результатов. После обратились к челюстно-лицевому хирургу, который тоже не нашел источник болезни и перенаправил Мариям к невропатологу.

Невропатолог назначил сильнодействующие противосудорожные лекарства, но состояние Мариям с каждым днем все ухудшалось", - вспоминает мама.

В феврале этого года Мариям госпитализировали в ННЦ Материнства и детства. После проведения двух КТ был поставлен предварительный диагноз "подозрение на онкологию". Состояние девочки настолько ухудшилось, что она уже не могла передвигаться самостоятельно.

В страхе, что Мариям помочь будет невозможно, родители обратились за помощью к зарубежным специалистам. Корейская клиника сообщила о готовности принять Мариям на обследование и дальнейшее лечение. Теперь девочка проходит лечение в Сеуле. Там в первый же день после комплексного осмотра поставили предварительный диагноз: "лимфома брюшной полости и забрюшинного пространства с пенетрацией во внутренние органы, MTS в почки".

Врачи сразу начали проводить курс химиотерапии. При поступлении в клинику у Мариям уже отказали почки, говорит мама, из-за чего она сильно отекла и не могла самостоятельно передвигаться.

После УЗИ решено было не медлить, так как образование в брюшной полости достигло размера 16 см, затрагивая малый таз и влияя на прямую кишку. Врачи опасались некроза ткани и в срочном порядке провели пункцию костного мозга, взяв биопсию. Из-за крайне тяжелого состояния ее перевели в реанимацию и погрузили в сон, чтобы уменьшить нагрузку на сердце.

"Врачи меня предупредили, что из-за крайне тяжелого состояния Мариям в эту ночь возможен летальный исход. Пережить ту ночь было невыносимо больно, страшно, эта была самая длинная ночь в моей жизни. Благо, наша малышка справилась.

Все это время Мариям была подключена к аппарату ИВЛ. В реанимации она продолжала бороться за жизнь целых 9 дней. По результатам биопсии Мариям был поставлен диагноз "лимфома Беркитта", 4 стадия. Это очень редкое заболевание, в Казахстане с таким заболеванием не сталкивались", - рассказывает Сымбат.

В начале марта девочку перевели в палату, продолжая курс химиотерапии и курс препаратов для поддержания жизни. После реанимации Мариям долго не могла прийти в себя, самостоятельно не могла глотать слюну, двигать ручками, говорить и сильно похудела.

Лечение Мариям дорогостоящее, родители продали все имущество, организовали сборы, но и этих денег не хватает для покрытия счетов госпиталя для поддержания организма Мариям и дальнейшего ее лечения. За месяц лечения Мариям в клинике было потрачено более 61 000 000 тенге.

Ей предстоит долгое лечение. Необходимая сумма для продолжения лечения Мариям составляет 95 000 000 тенге.

"Я обращаюсь к вам с надеждой и прошу вас о помощи. На кону жизнь моего ребенка. Подарите Мариям шанс на жизнь", - заключила мама.

Реквизиты:

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