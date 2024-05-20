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"Картельный сговор": три фармкомпании оштрафовали на 342 млн тенге в Казахстане

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Таблетки
Лекарства. Иллюстративное фото: Evgeniia Siiankovskaia / Getty Images

Три фармацевтические компании в Казахстане оштрафовали на 342 млн тенге за участие в картельном сговоре. Соответствующее расследование провели в АЗРК, передает NUR.KZ.

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) провело расследование, в ходе которого были рассмотрены дела в отношении нескольких фармацевтических компаний.

В результате три фармкомпании привлекли к ответственности "за участие в картельном сговоре при закупках услуг по транспортировке и хранению лекарственных средств, проводимых ТОО "СК-Фармация".

"В результате судебных разбирательств организации, участвовавшие в сговоре, привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 342 млн тенге. Суд подтвердил, что данные фармацевтические компании заранее сговаривались и распределяли лоты между собой, создавая мнимую конкуренцию, что является нарушением антимонопольного законодательства Республики Казахстан", - говорится на официальном сайте АЗРК.

Добавим, картельный сговор - это незаконное соглашение между предприятиями, направленное на ограничение конкуренции на рынке.

Обычно члены картельного сговора договариваются между собой о снижении объемов производства или продажи товаров/услуг, повышении цен, распределении рынка, преследуя общую цель увеличения своей прибыли. Картельный сговор является противозаконным и может повлечь за собой административные и уголовные наказания, а также значительные финансовые штрафы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103947-kartelnyy-sgovor-tri-farmkompanii-oshtrafovali-na-342-mln-tenge-v-kazahstane/

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