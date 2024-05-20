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Как МВД будет выявлять заезжающих в Казахстан педофилов и экстремистов

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Паспорт гражданина Казахстана
Паспорт. Иллюстративное фото: Aaftab Sheikh / Getty Images

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге рассказал журналистам, каким образом будут проверять въезжающих в Казахстан педофилов, рецидивистов и экстремистов, передает NUR.KZ.

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев прокомментировал поправки в законодательство в cфере миграции населения и уголовно-исполнительной системы. Он пояснил, что поправки вводятся для обеспечения конституционных прав наших граждан и недопущения въезда криминальных элементов из-за рубежа. По его словам, у властей Казахстана для этого есть достаточно ресурсов.

"Это будет проверяться как на границе, при прохождении пограничного контроля, так и до въезда иностранцев в нашу страну, при оформлении виз через загранучреждения Казахстана. Хочу отметить, что у нас есть система на границе, туда интегрированы все правоохранительные органы и данные иностранца будут проверяться по всем учетам МВД.

Также информсистема будет пополняться из информсистем СНГ. У нас есть взаимодействие отечественных правоохранительных органов с правоохранительными органами иностранных государств. В случае выявление негативных элементов, будет запрещен въезд иностранцу", - заверил спикер.

Ранее сообщалось, что президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы".

Одной из поправок установлен запрет на въезд в нашу страну лицам, причастным к экстремистской или террористической организации, имеющим рецидив преступлений, занимающим лидирующее положение в организованной группе (преступной организации), совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также тяжкое или особо тяжкое преступление в Казахстане и переданным в страну своего гражданства на основании международных договоров.

Сегодня, на том же брифинге, Шынгыс Алекешев сообщил, что знание государственного языка, основ истории и Конституции Казахстана станут обязательным условием для получении гражданства страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103827-kak-mvd-budet-vyyavlyat-zaezzhayushchih-v-kazahstan-pedofilov-i-ekstremistov/

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