"Ни люди, ни самолеты достать не могут": павлодарцев попросили воздержаться от прогулок

Жителей Павлодара предупредили о сегодняшней потравке гнуса. Горожан просят воздержаться от прогулок во время обработок и в течение часа после них, передает Pavlodarnews.kz.

По информации управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, сегодня, 20 мая, в Павлодаре с 21.00 в Химгородках, на Набережной, на лыжной базе, Усольском мосту, Усольской дамбе планируется обработка против гнуса.

Как сообщает издание, на территории области борьбу с гнусом ведут и в труднодоступных местах. Специалисты проводят дезинсекцию днем и ночью по рекомендации биологов.

Представитель генподрядчика по травле гнуса - компании ТОО "ВИК ЛТД" Бауыржан Жанаков рассказал, что для удобства и контроля обработанной авиацией территории карту местности оцифровали.

"В этом году по поручению акима области для усиления мер по борьбе с гнусом и контроля популяции мы закупили дополнительно за свой счет еще два генератора аэрозольного регулирования дисперсности. Дальность охвата – от 500 до 800 метров при ветреной погоде. Установка используется в труднодоступных, непроходимых местах, где ни люди, ни самолеты достать не могут", - пояснил Бауыржан Жанаков.

По его словам, они обрабатывают 127 тыс. гектаров поймы, в том числе зеленые насаждения, линии электропередачи, места, куда трудно попасть пешком и вплавь. Охвачены Павлодарский, Актогайский, Иртышский районы, Павлодар и Аксу.

В верховьях Иртыш уже вернулся в свое русло, водоемы готовы для обработки химическими препаратами. В низовьях разлив еще не закончился, и поэтому используют биопрепараты.

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