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"Ни люди, ни самолеты достать не могут": павлодарцев попросили воздержаться от прогулок

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Специалисты по борьбе с гнусом в Павлодарской области
Борцы с гнусом. Фото: pavlodarnews.kz

Жителей Павлодара предупредили о сегодняшней потравке гнуса. Горожан просят воздержаться от прогулок во время обработок и в течение часа после них, передает Pavlodarnews.kz.

По информации управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, сегодня, 20 мая, в Павлодаре с 21.00 в Химгородках, на Набережной, на лыжной базе, Усольском мосту, Усольской дамбе планируется обработка против гнуса.

Как сообщает издание, на территории области борьбу с гнусом ведут и в труднодоступных местах. Специалисты проводят дезинсекцию днем и ночью по рекомендации биологов.

Представитель генподрядчика по травле гнуса - компании ТОО "ВИК ЛТД" Бауыржан Жанаков рассказал, что для удобства и контроля обработанной авиацией территории карту местности оцифровали. 

"В этом году по поручению акима области для усиления мер по борьбе с гнусом и контроля популяции мы закупили дополнительно за свой счет еще два генератора аэрозольного регулирования дисперсности. Дальность охвата – от 500 до 800 метров при ветреной погоде. Установка используется в труднодоступных, непроходимых местах, где ни люди, ни самолеты достать не могут", - пояснил Бауыржан Жанаков.

По его словам, они обрабатывают 127 тыс. гектаров поймы, в том числе зеленые насаждения, линии электропередачи, места, куда трудно попасть пешком и вплавь. Охвачены Павлодарский, Актогайский, Иртышский районы, Павлодар и Аксу.   

В верховьях Иртыш уже вернулся в свое русло, водоемы готовы для обработки химическими препаратами. В низовьях разлив еще не закончился, и поэтому используют биопрепараты.

Ранее сообщалось, что паводки в Уральске привели к обилию комаров и мошкары. На борьбу с насекомыми уже выделили 105 млн тенге, но этих денег может не хватить. При этом насекомые уже вовсю обитают на окраинах с повышенной влажностью.

А в селе Кобда в Актюбинской области, которое в этом году пострадало от паводков, по словам местных жителей, завелись полчища больших комаров и зеленых мух. Говорят, они тучами залетают в дома. Чиновники попросили сельчан потерпеть до запланированной санобработки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103806-ni-lyudi-ni-samolety-dostat-ne-mogut-pavlodarcev-poprosili-vozderzhatsya-ot-progulok/

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