Десятки жертв, сожженные дома: как в Алматы пережили техногенную катастрофу в 1989 году

В ДЧС Алматы почтили память девяти пожарных, которые погибли, борясь с огнем. Трагедия произошла из-за столкновения двух тепловозов и взрыва цистерны в составе одного из них, передает NUR.KZ.

Как рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, 20 мая 1989 года город потрясла крупная техногенная катастрофа, повлекшая десятки жертв, сожженные дома, уничтоженную технику.

На подъездных путях железнодорожной станции "Алматы-2" столкнулись два маневровых тепловоза, один из которых вел за собой цистерны. От удара была повреждена одна из шести цистерн с газом, из-за чего возник пожар. Из-за огня перегрелась вторая цистерна и произошел мощный взрыв газа. Трехсотметровый огненный шар накрыл всех, кто находился поблизости.

"Благодаря личному героизму и мужеству, пожарные, несмотря на потери среди личного состава, смогли отогнать в безопасное место оставшиеся четыре цистерны с газом, предотвратить повторные взрывы, сохранить от разрушения дома и строения, расположенные вблизи места события, а также спасти жизнь многих граждан нашего города. Самоотверженность пожарных, их стойкость, мужество и профессионализм победили огонь", - сообщили в ДЧС.

ДЧС Алматы. Фото: ДЧС Алматы

Но победа над огнем далась дорогой ценой - девять пожарных погибли в результате полученных ожогов.

Указом президиума Верховного Совета СССР за отвагу и мужество, самоотверженные действия при тушении сложного пожара посмертно были награждены Орденом Красной Звезды Ильшат Сафаргалиев, Расул Касымов, Сеиль Алимтаев, Ислам Абдранов, Фрид Шарипов, Куралхан Аккулов, Еркин Искаков, Владимир Никуленко, Михаил Маликов.

По сложившейся традиции, в ДЧС Алматы ежегодно 20 мая в честь памяти погибших пожарных в торжественной обстановке принимает присягу молодое пополнение пожарных-спасателей. В этом году присягу приняли более 50 молодых сотрудников Алматинского гарнизона.

Молодые сотрудники. Фото : ДЧС Алматы

Торжественную церемонию открыл начальник ДЧС города Алматы Нурлан Атыгаев. С напутственной речью выступил почетный ветеран Иляс Якупов. Память погибших почтили минутой молчания.

В мероприятии приняли участие ветераны противопожарной службы, а также дети и родственники погибших пожарных.

Подвиг, который совершили погибшие пожарные, для их коллег навсегда останется примером беззаветного служения своему делу, добавили в ДЧС.