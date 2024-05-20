Еще одно незаконно построенное здание сносят в Алматы (видео)

Строящееся здание площадью более 1350 м² в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района попало под снос в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что суд признал незаконным строительство здания площадью более 1350 м² в мкрн Шугыла Наурызбайского района.

"В результате внеплановой проверки установлено, что собственник (физлицо) возводит объект хозяйственным способом без разрешительной документации.

Управлением в отношении собственника приняты меры по ст.316 ч.1, 321 КоАП. Ему было выдано предписание об устранении допущенных нарушений, которое собственник не исполнил", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что 20 июня 2023 года управление подало иск на снос в Наурызбайский районный суд. 9 октября того же года исковые требования управления были удовлетворены.

Снос здания в Алматы. Фото: Акимат Алматы

"Собственник начал сносить объект сегодня при участии судебных исполнителей Департамента юстиции", - сообщили в акимате.

В акимате напомнили, что до этого глава Алматы Ерболат Досаев поручил усилить контроль над незаконным строительством.

С 2023 года в Алматы полностью или частично были снесены 33 незаконных объекта. Среди них: бизнес-центры, рестораны, пристройки, автосервисы, а также крупные жилые комплексы "Мечта" и KHAN.

Напомним, в марте в Алматы снесли ЖК "Мечта". Судебные разбирательства по сносу объекта продолжались с 2022 года.

В мае 2023 года данный ЖК попал в список нерекомендуемых для покупки жилья.

В апреле того же года в акимате Алматы сообщили, что в южной столице выявили ряд незаконно строящихся ЖК.

Через месяц после этого объявления в Алматы начали сносить незаконно возведенное четырехэтажное здание по улице Богенбай батыра.

Позже в акимате сообщили об очередном незаконно построенном ЖК по проспекту Достык. В ведомстве предостерегли алматинцев от покупки недвижимости в этом многоэтажном доме.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 316 КоАП РК, строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влечет штраф:

на физических лиц – в размере 120 МРП (414 тыс. тенге);

на должностных лиц – в размере 160 МРП (552 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 380 МРП (1 млн 311 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 580 МРП (около 2 млн тенге).

Также, согласно статье 321 КоАП РК, осуществление строительства без сопровождения технического или авторского надзоров, за исключением требований, установленных техническими регламентами -