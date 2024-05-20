Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Родители ушли в запой и не выпускали детей из дома в Павлодарской области

Опубликовано:

Жители Павлодарской области ушли в запой и держали детей взаперти
В доме. Фото: instagram.com/pavlodar_obl_prokuratura/

В Павлодарской области родители ушли в запой и несколько дней держали своих троих детей взаперти, не выпуская их в школу и на улицу, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается в официальном аккаунте надзорного органа в Instagram, в рамках исполнения плана мероприятий по профилактике правонарушений в целях защиты прав детей и пресечения правонарушений в семейно-бытовой сфере прокуратурой Павлодарского района проводятся рейдовые мероприятия.

"17 мая выявлена неблагополучная семья, в которой родители, закрывшись в доме, на протяжении трех дней не выпускали троих несовершеннолетних детей.

Установлено, что оба родителя на протяжении нескольких дней злоупотребляли спиртными напитками, детей в школу и на улицу не выпускали", - сообщили в надзорном органе.

Принятыми мерами прокуратурой Павлодарского района при координации местных исполнительных органов, отдела образования, отдела полиции, здравоохранения дети были высвобождены. Им оказали первую необходимую помощь.

"Совместно с уполномоченными органами профилактические мероприятия на территории Павлодарского района продолжаются", - отметили в надзорном органе.

Ранее в Актобе полицейские задержали мать троих детей за езду за рулем в пьяном виде. Женщина управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени тяжести. Ранее ее уже лишили водительских прав за аналогичный случай.

А в Таразе пьяный водитель с женой и тремя малолетними детьми разъезжал по городу. Его остановили полицейские. Автомобиль поставили на специализированную стоянку.

В Акмолинской области отец вместе с 5-летней дочерью пошел к своему знакомому, а после распития спиртных напитков вернулся домой один, попросту забыв ребенка у постороннего мужчины. С заявлением о пропаже девочки в полицию обратилась ее мать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103695-roditeli-ushli-v-zapoy-i-ne-vypuskali-detey-iz-doma-v-pavlodarskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.