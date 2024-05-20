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"Все продукты испорчены": в Алматы жители вынуждены выбрасывать еду из-за перебоев со светом

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Лампа накаливания и штепсельная вилка лежат на столе
Лампочка. Иллюстративное фото: pxhere.com

Жители многоэтажек по проспекту Рыскулова, 65а, и улице Казыбаева, 7г, вынуждены выбрасывать всю еду из холодильников. Виной тому частое отключение электричества, передает корреспондент NUR.KZ.

Регулярные отключения электроэнергии происходят в этих двух домах вот уже три года, говорит жительница одной из многоэтажек Маржангуль. Чаще всего перебои со светом случаются в мае и длятся все лето. По словам алматинки, без электричества они сидят от трех до семи дней.

"У нас оба многоэтажных дома полностью на электричестве. У нас дома не газифицированы. И газовых баллонов тоже нет, потому что в многоэтажных домах это запрещено. В этот раз мы трое суток сидели без света. В прошлом году в мае мы пять дней сидели без света.

Мы не можем покормить ни детей, ни стариков, ни сами нормально питаться. Некоторые вынуждены питаться в столовых или кафе. У кого нет такой возможности, вынуждены сидеть на сухом пайке. Это все сказывается на здоровье, особенно, детей", - рассказывает Маржангуль.

Алматинка дважды в день бегает домой, чтобы покормить детей горячей едой. Для этого она готовит обеды и ужины на работе, а потом несет домой, пока не остыло, рассказывает Маржангуль.

Но когда стояла жаркая погода, вся еда, что была в холодильнике и морозильной камере, пропала, с грустью добавляет алматинка.

"У мусорки всей толпой вечером соседи ходили и выкидывали продукты на протяжении нескольких дней. Мясо, пельмени, вареники – все испортилось и просто ушло в мусорный контейнер", говорит жительница.

В двух многоэтажках в общей сложности около 160 квартир, жильцы которых регулярно с мая по август вынуждены жить в темноте. Сами жители называют себя "слепыми брошенными котятами", ссылаясь на то, что о своей проблеме они заявляют уже три года. Но, по словам жильцов, безрезультатно.

"В прошлом году мы сидели неделю без света. И потом летом регулярно отключали свет на 3-5 дней. Мы писали письма, обращались в разные инстанции. Но нам никто не хочет помогать. Причины регулярных аварий нам не объясняют.

Мы находимся на линии РОЭС-1. Местный акимат в курсе. Мы в течение трех лет к ним обращаемся. Они нам помогают – привозят генератор. Правда, этот генератор час работает, потом два часа отдыхает, грубо говоря", рассказывает Маржангуль.

Но вот в ответе на запрос нашего корреспондента, аппарат акима Жетысуского района сообщил, что данное отключение электричества было разовым.

"В дальнейшем жалобы от жителей не поступали. Напомним, 14 мая по адресу улица Казыбаева, 3 произошел обрыв кабельной линии, находящейся на балансе частной компании ТОО "Кайнар Сауда ЛТД". В этой связи была временно ограничена подача электроснабжения по адресу: проспект Рыскулова, 65 и улицаКазыбаева, 7 г", – сообщили в пресс-службе акимата города Алматы.

Также в ответе на запрос в акимате Алматы сообщили, что обрыв произошел на абонентских сетях, которые не находятся на балансе АО "АЖК".

"Тем не менее, для оказания помощи и скорейшего восстановления подачи электроснабжения жителям была привлечена лаборатория АО "АЖК" для обнаружения мест обрыва. Кроме того, "Службой спасения города Алматы" предоставлен дизельный генератор для временного восстановления подачи электроснабжения жителям", добавили в пресс-службе акимата города Алматы.

Также в пресс-службе сообщили, что в настоящее время подача электроснабжения подключена силами ТОО "Кайнар Сауда ЛТД".

Напомним, в апреле алматинцы массово жаловались на отключение света. Тогда аварийные отключения электроэнергии в Алматы произошли из-за ухудшившейся погоды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103692-vse-produkty-isporcheny-v-almaty-zhiteli-vynuzhdeny-vybrasyvat-edu-iz-za-pereboev-so-svetom/

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