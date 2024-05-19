Сразу две операции по спасению жеребят провели казахстанские спасатели (видео)

Сотрудники ДЧС Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей в один день провели операции по спасению жеребят, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети департаментов.

По информации ДЧС Восточно-Казахстанской области, в селе Прапорщиково Глубоковского района очевидцы заметили троих жеребят. Животные переходили водоем, забрались на островок и не смогли добраться по воде до берега самостоятельно. Очевидцы вызвали спасателей.

"Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС на лодке добрались до жеребят и благополучно вызволили их и перегнали до безопасного места. Всю спасательную операцию животные вели себя спокойно и, будто слушаясь спасателей, позволили выполнить им все действия аккуратно и без спешки", - сказано в информации ДЧС ВКО.

Сегодня спасли жеребенка и в ДЧС Карагадинской области. По данным департамента, на пульт управления службы спасения 112 поступило сообщение, что на территории дачного общества "Мечта" жеребенок упал в грязевую яму.

"Спасатели приехали на место происшествия, профессионально и оперативно извлекли из грязевой ямы жеребенка на безопасное место, который не мог самостоятельно выбраться. Нам важна каждая жизнь", - сообщили в департаменте.