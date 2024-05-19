Жители Португалии зафиксировали пронесшуюся в небе вспышку (видео)

Загадочное явление заметили в небе жители Португалии вечером в субботу, передает NUR.KZ со ссылкой на местное издание Publico. Соцсети облетели многочисленные кадры свидетелей.

По данным местного издания, жители преимущественно северных районов Португалии ночью 18 мая видели вспышку сине-зеленого света. При этом, сообщается о том, что некоторые жители южных районов Португалии также наблюдали полет светящегося объекта. Издание предполагает, что речь идет о метеоре.

Данных о падении метеорита на текущий момент пока не поступало. Как сообщило издание, ночью спасатели получили звонок о том, что небесное тело, возможно, упало в Серре де Монтемуро. Но, как отмечается, выехавшие на место предполагаемого падения метеорита ничего не обнаружили. Официальных комментариев от местных пожарных пока тоже не было.

Социальные сети всего мира уже облетели кадры, на которых зафиксирован полет объекта.