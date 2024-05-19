Уровень Жайыка превысил критическую отметку: о ситуации в Атырауской области рассказали в оперштабе

Уровень воды в реке Жайык продолжает расти, передает NUR.KZ со ссылкой на оперативный штаб по Атырауской области. В трех населенных пунктах уровень превысил критическую отметку.

По информации оперативного штаба по ЧС Атырауской области, уровень воды в реке Жайык утром 19 мая повысился в сравнении с предыдущим днем.

в селе Индербор: – 6 см, уровень воды – 1021 см, критический уровень – 845 см;

в селе Махамбет: + 3 см, уровень воды – 1011 см, критический уровень – 850 см;

городе Атырау: +4 см, уровень воды – 570 см, критический уровень – 550 см;

в селе Жанаталап: +2 см, уровень воды – 412 см, предельный уровень – 500 см;

в селе Еркинкала: +2 см, уровень воды – 370 см, критический уровень – 450 см.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили на западе Казахстана из-за угрозы подтопления.

Отметим, что вода в реке Жайык начала прибывать еще в конце апреля. Сообщалось, что в Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

Сейчас известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.