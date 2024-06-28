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Руководитель KAZ.NUR.KZ: Каждую новость надо просеивать через три сита

Опубликовано:

Жулдыз Кенжегалиева
Руководитель KAZ.NUR.KZ Жулдыз Кенжегалиева: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В этом году IT-компании NUR.KZ исполнилось 15 лет. О том как за 15 лет в IT-компании появился один из самых читаемых в стране новостных порталов на казахском языке, как команда редакции непрерывно создает эксклюзивный контент и что необходимо знать начинающим журналистам, читайте в интервью руководителя KAZ.NUR.KZ Жулдыз Кенжегалиевой.

– Жулдыз, расскажите, пожалуйста, о команде KAZ.NUR.KZ, сколько человек работали изначально на портале и сколько людей сейчас трудятся над созданием контента на казахском языке?

– В команду KAZ.NUR.KZ я пришла в 2015 году. Тогда в редакции было всего 3 сотрудника, не считая меня. Мне было 24 года, несмотря на мою молодость и неопытность, команда приняла меня на должность редактора очень тепло и я быстро стала развиваться и расти вместе с командой.

До того, как появился поддомен KAZ.NUR.KZ, статьи публиковались в русскоязычной версии. KAZ.NUR.KZ как сайт на казахском языке начал работу в 2011 году. Когда я пришла в команду, сайт KAZ.NUR.KZ уже позиционировал себя как отдельный информационный ресурс на казахском языке, с эксклюзивным контентом, во многом отличающимся от русской версии сайта. Хоть нас и было мало, мы пытались вкладывать все силы в развитие контента на казахском языке и конкурировать с непрерывным потоком новостей на русском языке в интернет-пространстве. Для нас понимание слов "выходные" и "нерабочее время" фактически отсутствовало, так как мы осознавали важность подачи срочных новостей нашей аудитории. Когда в Алматы сошел сель в три часа утра в 2015 году, никто в редакции не спал, ведь кто, как не мы должны держать в курсе всех событий в стране и мире наших читателей?

KAZ.NUR.KZ
Команда KAZ.NUR.KZ: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сейчас мне 33 года, за почти 10 лет я выросла с редактора до руководителя портала, а редакция, в которой сначала была лишь пара человек, сейчас имеет полноценную команду профессионалов из 20 человек и гордо может называть себя одним из самых читаемых порталов на казахском языке. Помимо сотрудников редакции, у нас есть собственные корреспонденты, которые всегда держат руку на пульсе и оперативно освещают важные события в регионах. Когда в стране начались паводки, наши журналисты одними из первых обратили внимание общественности на данную проблему.

KAZ.NUR.KZ ежемесячно посещают миллионы читателей. Самые читаемые статьи у нас набирают сотни тысяч просмотров, а наши эксклюзивы нередко становятся резонансными.

– Как вы думаете, чем может в первую очередь гордиться редакция сегодня?

– Сильной, сплоченной командой, которая понимает важность достоверности информации, умеет проводить фактчекинг, находить и подавать новость максимально оперативно и писать эксклюзивные материалы. С января по декабрь прошлого года у нас вышло около 1200 таких материалов. Это не только освещение важных событий, таких, как судебные процессы по январским событиям, ЧС на шахте имени Костенко, лесные пожары в Абайской области, пожар в хостеле Алматы и в микрорайоне Аккент, но и эксклюзивные интервью с неординарными личностями. Также мы регулярно публикуем материалы о помощи детям и взрослым, которым нужна финансовая поддержка в лечении тяжелых болезней.

KAZ.NUR.KZ
Команда KAZ.NUR.KZ: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мы относимся очень щепетильно к вопросу достоверности информации, публикуемой на портале. Наша редакция имеет полноценную редакционную политику в 80 страниц, в которой особое внимание уделено закону о СМИ и этике журналиста, профессионализму. Буквально недавно мы запустили специальный видеокурс, созданный самыми опытными сотрудниками в команде. Теперь новые сотрудники имеют возможность пройти самостоятельно обучение в любое удобное для них время и отточить свои навыки.

– Расскажите о работе журналистов и редакторов KAZ.NUR.KZ.

– Казахоязычная редакция, как и русскоязычная, перешла на удаленный режим работы во время пандемии коронавируса. С тех пор вся команда работает удаленно. Сотрудники могут работать из любой точки мира. Главное, чтобы при себе был ноутбук и хороший интернет. У нас в команде имеются сотрудники из разных городов Казахстана, а также сотрудники с особыми потребностями, которым было бы трудно каждый день ездить в офис на работу. Несмотря на удаленный формат работы, команда у нас очень сплоченная, мы каждую неделю проводим планерки посредством видеоконференций, проводим брейнштормы и дебаты по части грамотной, уникальной и интересной подачи информации аудитории.

KAZ.NUR.KZ
Команда KAZ.NUR.KZ: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Для нас важно не только профессиональное развитие каждого члена команды, но и поощрение лучших сотрудников. Мы часто организовываем встречи с командой в кафе и ресторанах, отмечаем благодарственными письмами, сертификатами заслуги сотрудников. Редакторы нередко участвуют в пресс-турах от имени компании и посещают разные точки мира, такие, как Южная Корея, ОАЭ, Китай, Грузия, Египет.

Работа в редакции кипит с 7 утра до 12 ночи. Наша команда непрерывно создает контент на казахском языке и старается освещать события даже в выходные и праздничные дни. Это злободневные новости страны и мира, познавательные статьи на самые разные темы, эксклюзивные интервью и репортажи. В сутки у нас выходит более 80 материалов.

– Какие советы вы можете дать начинающим редакторам и журналистам?

– Наверняка многие из вас слышали притчу Сократа о трех ситах, где философ говорит о необходимости просеивать то, что собираешься сказать, через три сита. Сначала через сито правды. И если ты не знаешь, правда это или нет, тогда попробуй просеять через второе сито – сито доброты. Хочешь ли ты сказать что-то хорошее? Если нет, то попробуй третье сито – сито пользы. Так ли уж необходимо всем услышать то, что ты хочешь рассказать? И если в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы, зачем тогда говорить?

Жулдыз Кенжегалиева
Руководитель KAZ.NUR.KZ Жулдыз Кенжегалиева: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Я думаю, что и журналистам критически необходимо просеивать информацию через три сита, понимать важность правдивости и пользы публикуемой информации. В гонке за просмотрами и местом в рейтинге важно помнить, что СМИ – это четвертая власть, и осознание этой власти должно сочетаться со скромностью и чувством долга перед читателем.

Всем начинающим журналистам желаю побольше ярких и сенсационных эксклюзивов, а также побольше благодарных читателей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102630-28-06-rukovoditel-kaz-nur-kz-kazhduyu-novost-nado-proseivat-cherez-tri-sita/

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