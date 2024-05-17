"Ложная информация": аким ответил на обвинения бывшей жены в избиениях

Аким Макатского района Атырауской области Ринат Ибрагимов на своей странице в Facebook сделал заявление касательно обвинений в его адрес об избиениях и истязании, передает NUR.KZ.

"Ложная информация с необоснованными обвинениями в мой адрес от моей бывшей жены распространилась в СМИ", - написал он.

По словам акима, не стоит комментировать его личную жизнь.

"Моя бывшая жена, делает такие заявления, зная, что я публичная личность", - добавил он.

По словам Ибрагимова, двое детей, дочки, живут с ним - в любви и ласке. Он отметил, что такой выбор сделали дети, кроме того, есть соответствующее решение суда.

"Прошу СМИ не спешить с выводами по поводу обвинений", - добавил он.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, записанное Акмарал Умбеткалиевой. Она заявила, что является экс-супругой акима Макатского района Рината Ибрагимова.

По словам женщины, бывший муж на протяжении 11 лет ее систематически избивал и истязал. Она отметила, что на чиновника было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". При этом он продолжает работать на госслужбе.

После стало известно, служебная проверка начата после заявления бывшей жены акима об истязаниях. Об этом сообщили в акимате Атырауской области.