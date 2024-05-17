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"Многоженство противоречит закону": Минкульт – о скандальной рекламе про "токал" в Алматы

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Реклама в ТРК Grand Park
Реклама в ТРК Grand Park. Фото: t.me/buzyqmedia

В Министерстве культуры и информации высказались насчет рекламы в торгово-развлекательном комплексе Алматы, лозунг которой вызвал недовольство среди граждан, передает корреспондент NUR.KZ.

В Министерстве культуры и информации напомнили, что укрепление семейных ценностей, продвижение приоритетной модели семьи, равенство мужчин и женщин во всех сферах деятельности являются основными составляющими семейной политики в стране.

"Во-первых, многоженство противоречит закону. Согласно статье 11 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", не допускается заключение брака (супружества) между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке (супружестве).

Женщины, находящиеся в незарегистрированном браке, не защищены законом.

Во-вторых, многоженство имеет серьезные последствия для женщин, детей и общества. Оно подрывает равенство, создает риски для здоровья, ограничивает возможности", - говорится в ответе.

В Министерстве также добавили, что в казахстанском обществе формируется негативное отношение к таким явлениям, которые отрицательно сказываются на семейных ценностях. Ключевой "ценностный пакет" большинства наших граждан, как подчеркнули в Минкульте, - безопасность и благополучие семьи.

"Пользователи социальных сетей, представители бизнеса, блогеры или иные граждане должны понимать ответственность за то, что они транслируют обществу. Как показывают исследования, поведенческие нормы, которые являются продуктом влияния интернета и социальных сетей, выступают мощным фактором процессов социализации и изменений ценностно-нормативных установок населения.

Важно отметить, что трансляция такого контента повлечет за собой законодательную ответственность", - заявили в ведомстве.

Напомним, на днях в соцсетях ТРК Grand Park в Алматы появилась публикация, авторы которой анонсировали конкурс, используя при этом лозунг "Купи токалке чемодан - получи чемодан для жены бесплатно". Лозунг вызвал многочисленные возмущения со стороны казахстанцев.

Позже пост был удален. В полиции сообщили, что проводится проверка. В городском акимате заявили, что администрации будет вручена рекомендация об устранении нарушений.

Отметим, согласно статье 11 кодекса "О браке (супружестве) и семье", в Казахстане не допускается заключение брака между:

  • лицами одного пола;
  • лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке (супружестве);
  • близкими родственниками;
  • усыновителями и усыновленными, детьми усыновителей и усыновленными детьми;
  • лицами, хотя бы одно из которых признано недееспособным вследствие психического заболевания или слабоумия по решению суда, вступившему в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102486-mnogozhenstvo-protivorechit-zakonu-minkultury-o-skandalnoy-reklame-pro-tokal-v-trk-almaty/

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