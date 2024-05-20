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"Как в американских фильмах": казахстанка рассказала о плюсах и минусах обучения в школе в США

Опубликовано:

Аружан Нурмаханова
Аружан Нурмаханова. Фото: из личного архива

Алматинка Аружан Нурмаханова около года назад переехала в США и поступила в школу. Девушка рассказала о плюсах и минусах обучения за границей, передает корреспондент NUR.KZ.

Впервые в США девушка побывала пять лет назад. Вместе с родителями она посетила Лос-Анджелес, который покорил всю семью. С того времени Аружан мечтала вернуться в США и получить там образование. Мечта девушки исполнилась около года назад. С родителями они переехали из Алматы в Майами.

"Сейчас учусь в 11 классе. Обучение полностью на английском языке. Те база и знания, которые я получила в Казахстане, здесь мне очень помогли. Я здесь на одном уровне с американскими школьниками. На некоторых уроках даже могу быть немного выше уровнем, например, на математике.

Школа Аружан
Школа Аружан. Фото: из личного архива

Меня поставили на легкий уровень, но здесь он считается обычным для 11-классника. А есть продвинутые классы, где математика посложнее, - это вот как раз на уровне казахстанского 11 класса", - говорит школьница.

В Казахстане девушка училась на "4" и "5", была только одна тройка. В США у Аружан почти все пятерки. И некоторые предметы даются очень легко, отмечает девушка.

Учебный год в американской школе начался 10 августа, рассказывает Аружан. Ей понравилось, что у каждого ученика там есть возможность самому выбрать несколько предметов, которые он хочет изучать.

"Есть четыре обязательных урока и три на выбор, которые вас интересуют. Обязательные уроки - это математика, английский язык, наука: биология, химия и история. История, в свою очередь, мировая, европейская или США.

Школа Аружан
Школа Аружан. Фото: из личного архива

В качестве дополнительных предметов многие ученики берут физкультуру, рисование. Я выбрала бизнес, бухгалтерский счет и испанский язык. В следующем году планирую брать класс журналистики: я буду готовить школьную газету, бизнес-урок и буду вести школьные новости. Они у нас каждое утро идут", - рассказывает Аружан.

Как и в Алматы, в Майами девушка учится в государственной школе, но различий между ними очень много, отмечает ученица. Например, сейчас у Аружан занятия начинают в 07:30 и длятся до трех часов дня.

В казахстанской школе времени в стенах школы нужно было проводить значительно меньше, говорит Аружан. Приятно удивило девушку бесплатное питание в школе. Каждый ученик может выбрать себе завтрак и обед в школьной столовой.

"Здесь нет школьной формы: как хотите, так можете приходить. Но, конечно, есть дресс-код. Иногда проходит директор и смотрит, может сделать замечание внешнему виду.

У меня один раз было такое замечание. У меня был чуть-чуть виден живот. Из-за этого замечания мне надо было идти в главный офис - там дают специальный документ", - рассказывает Аружан.

И подобных процедур с документацией в школе немало. Например, чтобы школьник смог выйти за пределы кампуса раньше положенного времени, родитель ученика должен написать записку директору. Только после согласования в школе распечатывают специальный пропуск, с которым можно выйти за ворота в учебное время.

"Еще могу сказать, что здесь не хватает классного руководителя, как в казахстанских школах. Не хватает человека, к которому можно просто без записи подойти и поговорить. Здесь есть куратор, но к нему надо проходить в главный офис, пройти к нему в кабинет.

А хочется свой небольшой класс, где можно передохнуть на перемене и просто поговорить с классным руководителем и с одноклассниками. Здесь у нас только одно место для разговоров - за обедом", - говорит Аружан.

Школа Аружан
Школа Аружан. Фото: из личного архива

Не хватает Аружан и чувства общего коллектива. В казахстанской школе одноклассники дружат с первого класса, вместе растут. А вот в американской школе ученики могут вместе посещать один предмет весь год, но так и не узнать имени друг друга.

И, как правило, в классе почти никто между собой не общается, отмечает девушка. Получается, что у каждого здесь около 600 одноклассников, поэтому и нет чувства коллектива, говорит Аружан.

"Кстати, в школах США, можно сказать, невозможно списать. То есть, здесь каждый ученик сам думает и не просит помощи у одноклассника. Даже если мы друзья, никто не спрашивает помощи у другого.

И когда учитель выходит из класса, все равно никто не списывает. Еще могу отметить, что здесь нет проблем с дисциплиной. На лекциях все внимательно слушают учителя - ему не приходится успокаивать класс", - отмечает Аружан.

Школа Аружан
Школа Аружан. Фото: из личного архива

Круг общения в американской школе формируется из интересов. Например, футболисты, играющие в одной команде, или ребята, посещающие музыкальные курсы. Отдельная категория – это топ-20 учеников школы, говорит Аружан.

В учебном заведении "крутым" считается тот, кто отлично учится и уже поступил в престижный вуз. С ними все хотят дружить, но ученику с низкой успеваемостью в их компанию не попасть, отмечает казахстанка.

Аружан Нурмаханова
Аружан Нурмаханова. Фото: из личного архива

К слову, посещение дополнительных курсов играет большую роль не только в школьной жизни, но и при поступлении в вуз. Есть творческие кружки, спортивные, языковые, научные и многие другие. Аружан, например, входит в состав команды по плаванию.

"У нас каждую неделю проходят соревнования, например, против другой школы. Это очень интересно. Наша команда - "Акулы". Мы выступаем в своей форме: у нас голубые купальники, шапочки с акулой и вся экипировка в цветах нашей школы. За это нужно вносить дополнительную плату, но это должно быть у всех.

Аружан с командой по плаванью
Аружан с командой по плаванью. Фото: из личного архива

На таких соревнованиях медали не дают, но набираются баллы. Осенний сезон длится с августа по октябрь. И потом считают, кто проходит на районные соревнования. На них я прошла по времени. Далее идут региональные соревнования, где свое время, но на них я уже не прошла. И штатные соревнования - туда немногих берут", - рассказывает Аружан.

Победа в соревнованиях также играет роль при поступлении в вузы. Это - преимущество перед другими претендентами и шанс получить грант.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102438-kak-v-amerikanskih-filmah-kazahstanka-rasskazala-o-plyusah-i-minusah-obucheniya-v-shkole-v-ssha/

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