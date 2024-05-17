Казахстанского блогера наказали за организацию незаконной лотереи в Instagram

Блогера из Павлодара наказали за организацию незаконной лотереи в Instagram. Его привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта.

О том, что блогера в Павлодаре привлекли к ответственности за организацию незаконной лотереи в Instagram, сообщается в Telegram-канале Министерства туризма и спорта.

"В соцсетях участились случаи организации незаконных лотерейных розыгрышей. Сотрудниками ведомства вместе с правоохранительными органами на постоянной основе проводится мониторинг интернет-пространства.

По итогам составлен протокол об административном правонарушении в адрес блогера из Павлодара, который организовал на своей странице незаконную лотерею", — сообщил главный эксперт управления госконтроля в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности Минтуризма Диаз Бектемиров.

Кроме того, по данным ведомства, в суд направлено еще 5 дел по аналогичным нарушениям.

Напомним, летом прошлого года в Шымкенте выявили факт организации незаконного игорного бизнеса через TikTok. В этом подозревали 28-летнего молодого человека, который, по данным полиции, заработал за месяц 15 млн тенге на стримах в TikTok.

Также в прошлом году двух алматинцев осудили за трансляцию азартных игр в TikTok. В АФМ тогда сообщали, что в результате анализа сети было установлено более 100 аккаунтов, транслирующих игры онлайн.

Между тем 15 марта на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой в Казахстане.

Мы также писали, что в конце апреля депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Среди новых норм — запрет азартных игр казахстанцам до 25 лет и госслужащим.

Депутатами тогда были озвучены предложения по блокировке онлайн-трансляций азартных игр в соцсети TikTok, которые назвали такую деятельность "незаконной" и наносящей вред казахстанским детям.