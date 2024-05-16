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Создал аварийную ситуацию: опасное вождение грузовика попало на видео в Астане

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Грузовик нарушил ПДД
Грузовик. Кадр из видео: instagram.com/astana__sergek

Водителя "КамАЗа" привлекли к ответственности в Астане за нарушение правил маневрирования - нарушение сняли на видео очевидцы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

В паблике Astana_sergek в Instagram было опубликовано видео, на кадрах которого водитель грузовика двигался "змейкой" по одной из улиц Астаны. Авторы отметили, что водитель многотонного автомобиля может спровоцировать серьезное ДТП.

В пресс-службе ДП Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в ходе ОПМ "Правопорядок" полицейскими установлен водитель "КамАЗа", который нарушил правила дорожного движения на оживленной улице, создавая аварийную ситуацию для других участников.

За нарушения правил маневрирования он привлечен к административной ответственности, отметили в ведомстве.

Также в ДП добавили, что в рамках "Правопорядка" выявлено около 5,7 тыс. административных правонарушений, среди которых мелкое хулиганство, нарушение тишины, распитие спиртных напитков в общественных местах, нахождение в ночное время несовершеннолетних вне жилища.

По линии безопасности дорожного движения выявлено более 2,5 тыс. нарушений.

Напомним, не так давно в Павлодаре наказали любителей экстремальной езды, которые в свадебном кортеже нарушили ПДД и создали аварийную ситуацию. Кортеж был остановлен полицией.

В апреле беспредельная и чрезмерно шумная ночная езда молодежи на нескольких машинах в Актау попала на видео и возмутила жителей. Нарушителей тоже наказали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2101967-sozdal-avariynuyu-situaciyu-opasnoe-vozhdenie-gruzovika-popalo-na-video-v-astane/

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