"Купи токалке чемодан": полиция начала проверку по скандальной рекламе в ТРК Алматы

Ранее сегодня в соцсетях разразился скандал - представители ТРК Grand Park в Алматы выложили ролик с лозунгом про токал, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

Ранее сегодня в официальном Instagram-профиле ТРК Grand Park в Алматы появилась публикация, авторы которой анонсировали конкурс, используя при этом лозунг "Купи токалке чемодан, получи чемодан для жены бесплатно".

Лозунг вызвал многочисленные негодования со стороны казахстанцев. Позже пост был удален.

В полиции сообщили, что проводится проверка.

"По данному факту сотрудниками управления полиции Ауэзовского района проводится проверка. Будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы.

Напомним, что в акимате Алматы тоже высказывались по этому поводу.

"По данным Управления городского планирования и урбанистики, при размещении наружной (визуальной) рекламы по вышеуказанному адресу уведомление о размещении наружной (визуальной) рекламы в адрес Управления не направлялось.

В связи с чем размещение не согласовано с Управлением. На основании вышеизложенного администрации будет вручена рекомендация об устранении нарушений требований законодательства РК о рекламе", - гласит ответ.

Напомним, в апреле мы писали, что в Алматы начали демонтировать вывески и наружную рекламу, которые не соответствуют утвержденному дизайн-коду.

К слову, проект дизайн-кода Алматы был вынесен на публичное обсуждение в середине декабря прошлого года. Позже в акимате пояснили, что данный документ решает двойную задачу: сохранение уникального исторического облика и создание образа будущего мегаполиса, соответствующего мировым тенденциям.

Наряду с этим говорилось, что при внедрении дизайн-кода Алматы будет действовать переходный период в 1,5 года для адаптации к новым подходам. Дизайн-код после утверждения будет внедряться поэтапно. При этом предпринимателей будут подвергать штрафу за несоответствие, или последует демонтаж.