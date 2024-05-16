Миллионные премии выплачивала алматинская ревкомиссия сотрудникам, проработавшим пару месяцев

Высшая аудиторская палата выявила многочисленные нарушения в работе Ревизионной комиссии Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается на официальном сайте Высшей аудиторской палаты, ведомством выявлен целый ряд нарушений в деятельности Ревизионной комиссии Алматы. Итоги проверки были рассмотрены на заседании палаты под председательством Алихана Смаилова.

Отмечается, что основной задачей ревкомиссии Алматы является осуществление внешнего государственного финансового контроля за исполнением городского бюджета. Однако установлено, что Ревизионной комиссией недостаточно соблюдается законодательство о госслужбе, бюджетное и трудовое законодательство.

Сообщается о случаях распределения бюджетных средств на услуги, которые не имели реального исполнения.

"К примеру, в связи с отсутствием фактической необходимости в привлечении аудиторских организаций в 2022-2023 годах 150,4 млн тенге были перераспределены на другие направления, где основные статьи расходов пришлись на выплату премий.

Так, в течение декабря 2023 года допущены факты неоднократной выплаты премий на сумму 6,5 млн тенге "за образцовое выполнение должностных обязанностей" отдельным сотрудникам Ревизионной комиссии. В частности, было до пяти случаев премирования лиц, проработавших менее квартала с момента приема на работу.

При этом это происходило на фоне невыплаты командированным работникам положенных сумм на найм жилья и невыплаты причитающихся бонусов отдельным госслужащим. Кроме того, за 2022-2023 годы при отсутствии оценки результатов работы и подтверждения высокой эффективности труда инспекторам оплачены премии: в 2022 году – на 4,5 млн тенге, в 2023 году – на 17,2 млн тенге", — говорится в сообщении палаты.

Также Высшей аудиторской палатой установлены факты нарушений и несоблюдения стандартов госаудита и финансового контроля, правил проведения внешнего госаудита и внутренних регламентирующих документов. В частности, имело место ненадлежащее оформление аудиторских доказательств.

"Вместе с тем Ревизионной комиссией не в полной степени принимались меры по привлечению к административной ответственности должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний, выданных по итогам проверок", — говорится в сообщении.

По итогам заседания палаты даны соответствующие рекомендации и поручения по повышению эффективности деятельности Ревизионной комиссии по Алматы.

Напомним, ранее в Акмолинской области выявлены факты необоснованной выплаты премий сотрудникам одного из госучреждений — в Степногорске чиновникам каждый месяц выплачивали премии по миллиону тенге.

В начале апреля сообщалось, что премии по миллиону тенге выписывали себе главы медицинских организаций в Алматы. Об этом рассказал глава городского антикоррупционного ведомства.

Тем временем в Костанайской области заместитель акима района имени Беимбета Майлина незаконно получил премию в размере 600 тыс. тенге. На эти деньги чиновник претендовать не мог, так как ранее был наказан дисциплинарным взысканием. Его попросили вернуть деньги.