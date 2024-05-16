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Незаконно построенные столовую и магазин начали сносить в Алматы (фото)

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Незаконная постройка в Алматы
Незаконная постройка в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Незаконный коммерческий объект, в котором расположились магазин и столовая, начали сносить в Алматы по решению суда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По информации городского Управления градостроительного контроля, под снос попали столовая и магазин в микрорайоне Шугыла по улице Жуалы.

Собственник (физлицо) строил здание без разрешительных документов.

Магазин и столовая в Алматы
Магазин и столовая. Фото: пресс-служба акимата Алматы

При этом 28 марта 2023 года собственника наказали по части 1 статьи 316, статье 321 КоАП - выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Однако они исполнены не были, поэтому управление подало иск на снос в Наурызбайский районный суд Алматы.

9 ноября 2023 года суд удовлетворил иск, 7 февраля Алматинский городской суд оставил данное решение без изменений.

Демонтаж объекта собственником начат накануне, добровольно, с участием судебных исполнителей департамента юстиции Алматы.

Ранее вчера представители акимата Алматы сообщили о сносе незаконных пристроек к пентхаусу на проспекте Аль-Фараби - некий собственник элитного жилья (физлицо) возвел пристройки вокруг своей квартиры без разрешительных документов.

Также, по решению суда в Алматы начали демонтировать часть незаконно построенного в предгорном районе здания. Собственника привлекли к административной ответственности.

Перед этим, в марте, в южной столице снесли престижный ЖК "Мечта". В акимате рассказали, что жилой комплекс расположился на земельном участке с целевым назначением "для эксплуатации и обслуживания жилого дома". А построив жилой комплекс под видом индивидуального жилого дома, застройщик планировал реализовать квартиры.

Наряду с этим в мегаполисе в Наурызбайском районе демонтировали двухэтажное здание, которое было возведено незаконно, без необходимых документов.

Добавим, согласно части 1 статьи 316 КоАП, строительство объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной документации, не прошедшей экспертизу, по которой требуется ее проведение, влечет штраф на физических лиц в размере 120 МРП (443 тыс. тенге).

В соответствии со статьей 321 КоАП, осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров влечет штраф на физических лиц в размере 40 МРП (147 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2101754-ocherednoy-nezakonnyy-torgovyy-obekt-snesli-v-almaty/

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