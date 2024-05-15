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Попавшие в "красную зону" медвузы проверят в Казахстане

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Студенты на занятиях
Студенты-медики. Иллюстративное фото: Tom Werner/Getty Images

Минздрав намерен усилить госконтроль в сфере медобразования - отмечены снижение качества образования и обучения студентов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство здравоохранения намерено усилить госконтроль в сфере образования и научной деятельности. Пробелы в качестве подготовки медицинских работников рассмотрены сегодня в Астане в ходе заседания коллегии ведомства.

"В последние годы академическая свобода и переход ВУЗов в автономный режим дали положительные результаты, однако также вызвали определенные проблемы. Ослабление госконтроля привело к снижению качества образования и ослаблению надзора за соблюдением квалификационных требований законодательства.

Из-за набора чрезмерного количества студентов ухудшились инфраструктура и качество обучения. Ряд медицинских ВУЗов попали в "красную" зону и подлежат проверке", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Особо акцентировали внимание в Минздраве на низком качестве подготовки кадров в медвузах страны. И одна из причин - превышенное количество студентов. Это, как считают в министерстве, приводит к ряду негативных последствий, включая перегрузку образовательных ресурсов и снижение качества образования.

"Избыточный набор студентов на платной основе сказывается как на образовательной среде, так и на преподавательском составе и, самое главное, на качестве подготовки будущих медицинских специалистов. Этот фактор серьезно подрывает доверие общества к медицинскому образованию и создает серьезные вызовы для системы здравоохранения.

В связи с этим Министерство здравоохранения рассматривает вопрос введения квоты на прием студентов на платное обучение, чтобы перейти от количества к качеству в образовании", - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Министерство здравоохранения совместно с Министерством науки и высшего образования, а также Министерством просвещения намерено участвовать во всех комиссиях по проверке и мониторингу деятельности медколледжей и вузов, а также научных исследовательских институтов и научных центров.

Ранее глава Миннауки рассказал, какие специалисты всегда будут нужны Казахстану.

Позже глава Миннауки также обратился к казахстанцам, покупающим дипломы, напомнив, что подделка дипломов – это уголовно наказуемое деяние. Саясат Нурбек также рассказал, как будут бороться с поддельными дипломами в Казахстане.

Сообщалось также, что для будущих медиков и педагогов могут отменить дистанционное обучение. Соответствующий проект приказа опубликовало Министерство науки и высшего образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2101049-popavshie-v-krasnuyu-zonu-medvuzy-proveryat-v-kazahstane/

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