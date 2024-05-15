Не угнаться за инфляцией: еще одну молодежную ипотеку предложили внедрить в Казахстане

Депутат мажилиса Даулет Мукаев предложил разработать новую жилищную программу для молодежи, передает корреспондент NUR.KZ. По его словам, сейчас молодым людям сложно угнаться за инфляцией.

Сегодня на заседании мажилиса депутат Даулет Мукаев заявил, что молодежь Казахстана никак не может накопить на свое собственное жилье, так как просто не может угнаться за инфляцией в стране.

По его словам, с 2019 года уровень инфляции только растет, тогда как цены на жилье растут из года в год. По его данным, за последние пять лет средняя стоимость 1 квадратного метра по республике увеличилась в два раза. Он добавил, что на сегодня в стране нет доступной и выгодной государственной программы для молодежи.

"Прошу рассмотреть вопрос о создании условий для получения молодыми людьми доступного жилья и возможности приобретения ими собственного жилья с первоначальным взносом не менее 10% и процентной ставкой не выше 5%", - сказал депутат.

Ранее мы рассказывали, что на сегодня у молодежи есть три способа обрести квартиру по государственным направлениям: аренда без выкупа для работающей молодежи, региональные льготные ипотеки и льготная ипотека для молодых семей по собственной программе "Отбасы банка". Ознакомиться с каждым из способов можно по данной ссылке.

Какие жилищные программы действуют для всех категорий казахстанцев в 2024 году, мы также сообщали в специальном материале.

Также 1 марта в Казахстане запустили еще одну новую жилищную программу. Она получила название "Отау".