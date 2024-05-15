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Спасатель умер в Атырауской области

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Ілияс Әбдіқасым
Ілияс Әбдіқасым. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

Сегодня, 15 мая, старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части №13 Атырау, сержант гражданской защиты Ілияс Әбдіқасым скончался по состоянию здоровья, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По информации официальной страницы ДЧС Атырауской области в Instagram, Ілияс Әбдіқасым работал в органах гражданской защиты с 2020 года.

За время службы проявил себя с разных сторон. Он - двукратный чемпион по пожарному кроссфиту, чемпион гарнизонного пожарно-спасательного спорта.

У него остались родители, супруга и 2 маленькие дочери.

"Выражаем глубокие соболезнования семье, родным", - отметили в ведомстве.

Напомним, в ноябре 2022 года в Астане скончался спасатель Аскар Забикулин, который пострадал во время тушения пожара. У него остались жена и двое детей.

Также осенью того же года на территории резервата "Ертiс Орманы" в Павлодарской области произошло опрокидывание пожарной автоцистерны. Транспортное средство ехало вдоль лесного массива по грунтовой дороге. В результате спасатель Бауртальского лесничества погиб на месте происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2100980-spasatel-umer-v-atyrauskoy-oblasti/

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