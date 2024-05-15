Нелегальная мечеть функционировала в Астане

Нелегальную мечеть закрыли полицейские в Астане - она работала в пристройке к частному дому. Нарушителя привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Мечеть функционировала незаконно, так как в списке культовых сооружений, зарегистрированных на территории города, отсутствует, пояснили в полиции.

Информацию о ней сообщили на канал "102".

Была проведена проверка - стражами порядка установлено, что пристройка к частному дому по улице Кумбел была оборудована под мечеть. В помещении обнаружили религиозную литературу, молельную комнату и время намаза на учебной доске.

Установлено, что в помещении собирались люди.

Дело рассмотрели в суде.

За нарушение законодательства РК о религиозной деятельности, 59-летнего жителя столицы признали виновным и наложили административное взыскание в виде штрафа в размере 184 600 тенге, с приостановлением незаконной деятельности помещения мечети.

Отметим, согласно статье 490 КоАП РК, нарушение установленных законодательством Республики Казахстан требований к:

1) проведению религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний;

2) осуществлению благотворительной деятельности;

3) ввозу, изготовлению, выпуску, изданию и (или) распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения;

4) строительству культовых зданий (сооружений), перепрофилированию (изменению функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения), –

влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц – в размере двухсот месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности сроком на три месяца.