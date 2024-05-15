Проверка вскрыла ряд нарушений в военных школах Казахстана

Проведена проверка организации деятельности военных среднеобразовательных учреждений "Жас улан" в городах Алматы, Караганда и Шымкент, где обучаются 908 несовершеннолетних слушателей, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, изучены вопросы безопасности и качества образовательных услуг учебно-материального процесса, соблюдения противопожарных и санитарных норм и правил.

Результаты проверки вскрыли ряд нарушений.

Так, по данным Главной военной прокуратуры, выявлены нарушения по соблюдению безопасности детей, противопожарных и санитарных норм и правил, также стало известно о недостаточном материально-техническом оснащении школ и др.

В частности, перевозка детей на школьном автобусе осуществлялась лицом, не имеющим соответствующей категории водительских прав.

"Оснащение школ не соответствует положенным нормам (мебель, кровати, тумбы, парты, стулья), отсутствует спортивный инвентарь в школах (маты, спортивные тренажеры, футбольные, волейбольные мячи).

Здания школ требуют капитального ремонта, обучение слушателей в них представляет угрозу их жизни и здоровью", - отметили в надзорном органе.

По всем указанным фактам в Министерство обороны было внесено представление об устранении нарушений законности.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора выделены средства для ремонта школ, разработан план по устранению нарушений законности, 14 ответственных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

По информации сайта egov.kz, в ведение Министерства обороны РК входят три республиканские школы "Жас улан":

1) Алматинская республиканская школа "Жас улан" имени Бауыржана Момышулы;

2) Карагандинская республиканская школа "Жас улан" имени Дважды Героя Советского Союза Т.Я. Бегельдинова;

3) Шымкентская республиканская школа "Жас улан" имени Героя Советского Союза Сабира Рахимова.

Постановлением правительства от 26.09.2015 года республиканские военные школы-интернаты городов Алматы, Караганда, Шымкент переданы из ведения Министерства образования и науки РК в ведение Министерства обороны РК и переименованы в республиканские школы "Жас улан" МО РК.

Республиканские школы "Жас улан" являются учебными заведениями, реализующими программу общего среднего образования с углубленным изучением государственного, иностранного языков, военных дисциплин и усиленной физической подготовкой.

Жизнедеятельность школ организована по интернатной системе с круглосуточным пребыванием учащихся, именуемых воспитанниками, и их полным обеспечением за счет бюджетных средств в соответствии с установленными нормами.