Метровая змея заползла во двор учреждения для семей в Кызылорде (фото)

Кызылординские спасатели поймали змею длиной около метра, которая заползла во двор социального учреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации МЧС РК, размещенной на Telegram-канале ведомства, кызылординские спасатели поймали змею. Им поступило сообщение о том, что во дворе учреждения поддержки семей "Бақытты отбасы" находится змея.

Спасатель с пойманной змеей. Фото МСЧ РК: t.me/qr_tjm

Вскоре спасатели прибыли по адресу и поймали змею. По данным МЧС, ее длина составила около метра. В сообщении говорится, что саму змею выпустили в безопасное место.

Отметим, что в мае 2023 года в Шымкенте зафиксировали нашествие змей. Тогда за неполный месяц спасателям пришлось 17 раз выезжать на вызовы, связанные со змеями, и вылавливать рептилий. Одну из змей обнаружили даже в детском садике.

А в июне того же года в Алматинской области 9-летнего мальчика укусила гадюка. Ребенка госпитализировали в больницу, где он скончался.

Ранее мы писали, что делать, если вас укусила змея. Подробно познакомиться с материалом можно ознакомиться по данной ссылке. Но не следует прибегать к описанным в нем методам лечения без предварительной консультации с врачом.