Либерализация экономики: эксперт рассказал, как изменится жизнь казахстанцев и страны

На днях президент Казахстан подписал указ о либерализации экономики. Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев рассказал, как нововведения повлияют на страну, передает корреспондент NUR.KZ.

Напрямую либерализация экономики жизни простых казахстанцев здесь и сейчас не коснется. Но данный указ повлияет на макроэкономику всей страны. Но и это процесс не быстрый, говорит Андрей Чеботарев.

"Это уровень крупных компаний, уровень всей экономики, которая работает каждый день. Нельзя в один день взять и создать компанию типа "Apple" такой, как она есть сейчас. Она росла из маленького гаража, маленького офиса и т.д. Так происходит и у нас.

Нашей рыночной экономике всего 30 лет. Это очень мало. Западные некоторые страны развивались в течение веков и только сейчас достигли того, что они имеют. Для того, чтобы и нам достичь, нам просто нужно время", - объясняет независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Подписывая указ о либерализации экономики, президент в очередной раз заверил всю страну, в том числе депутатов и министров, в приверженности рыночной экономики и капитализма, считает Андрей Чеботарев.

"Все вот эти популисты, которые кричат о том, что у нас надо все национализировать, что государство должно все контролировать, как в Советском союзе было, чтобы не было желательно никаких частных компаний, коммерсантов, спекулянтов.

И вот президент всем показал, что мы страна капиталистическая с открытой рыночной экономикой. И мы будем дальше придерживаться этих принципов либерализации, т.е. либерального рынка свободного и открытого, и принципов рыночной экономики. Это классно, приятно и понятно", - отмечает эксперт.

Аналитик отмечает, ни президент, ни правительство не создают компаний - это в рыночной экономике невозможно. Но они создают условия, то есть климат. Андрей Чеботарев сравнивает этот процесс с выращиваем культур.

Прежде чем получить урожай, поле нужно расчистить, убрать пни и камни, вспахать землю, поливать ее. Это сейчас и происходит, отмечает эксперт. Государство, можно сказать, объявляет: "Вот поле, здесь можно выращивать". А фермеры в лице бизнеса должны прийти и растить урожай.

Помимо этого, Андрей Чеботарев для себя выделил несколько важных пунктов указа. Один из них касается создания при Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Национального офиса по приватизации.

"То есть мы не проводим национализацию, мы проводим приватизацию, и отвечать за это будет единый офис, который выведен из сферы правительства. Так как он создается при агентстве, подчиненном президенту. И это хорошо, правильно и полезно. Наконец появится человек, едино отвечающий за всю приватизацию в Казахстане.

Отдельно хочу сказать, что скорее всего простые казахстанцы смогут увидеть результат по либерализации в плане приватизации. Я думаю, что будут в ближайшее время объявлены планы по выходу на биржу, по увеличению доли торговли на бирже и это будет, конечно, доступно каждому казахстанцу", - делится мнением Чеботарев.

Заслуживает внимания и пункт, в котором предлагаются меры по дальнейшему совершенствованию регуляторной политики и либерализации процедур для открытия и ведения бизнеса. Упрощение и цифровизация позволит бизнесу и казахстанцам быстрее и лучше создавать компании и развивать их, добавляет Андрей Чеботарев.

Ранее мы рассказывали, какие меры будут приняты в соответствии с указом о либерализации экономики.

Напомним, о необходимости принятия системных мер в Казахстане для комплексной либерализации экономики президент говорил в феврале.

Добавим, в прошлом году в сентябрьском послании народу Токаев заявил, что следует положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами.

В марте этого года глава государства поручил генпрокурору Берику Асылову принять меры по дальнейшему укреплению законности в стране, защите граждан, в том числе предпринимателей, от посягательств преступных элементов.

Недавно в ходе встречи с бизнес-омбудсменом Канатом Нуровым Токаев подчеркнул необходимость активизации работы по защите прав предпринимателей.