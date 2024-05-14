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Гроза и заморозки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Ветряные мельницы в поле
Ветряные мельницы. Иллюстративное фото: pexels.com

В связи с ухудшением погодных условий в ряде регионов Казахстана завтра объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

Завтра в области Абай ожидается гроза. На юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Гроза прогнозируется завтра и в Атырауской области. Днем в Атырау также ожидается гроза.

15 мая в области Жетісу ожидается порывистый ветер, временами до 25 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Шквал и гроза, по данным синоптиков, завтра будут и в Туркестанской области. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается сильный ветер, в Туркестане — гроза, шквал.

Завтра высокая пожарная опасность сохраняется и в ВКО.

15 мая ночью и утром в Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью в регионе возможны заморозки 3 градуса. Заморозки 2 градуса ожидаются ночью и в Петропавловске.

Завтра ночью в области Ұлытау ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. 15 мая ночью в Жезказгане также ожидается гроза.

Синоптики 15 мая ночью прогнозируют сильный дождь и грозу в Карагандинской области. Ночью и утром ожидается туман. Гроза завтра днем ожидается и в самой Караганде.

15 мая ночью на севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Гроза, шквал завтра днем ожидаются в Жамбылской, Кызылординской и Акмолинской областях. При этом на севере Акмолинской области возможны также заморозки 2 градуса.

В Павлодарской области завтра ожидаются сильный дождь и гроза. Гроза может сопровождаться порывистым ветром до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2100512-groza-i-zamorozki-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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