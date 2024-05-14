Казахстанцев предупреждают о мошенниках-газовщиках

В АО "КазТрансГаз Аймак" предупреждают казахстанцев об активизации мошенников, которые представляются "газовщиками" и обманывают доверчивых граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Как сообщается на официальном сайте предприятия, сегодня много жалоб поступает от казахстанцев, пострадавших от так называемых "газовщиков".

"Они якобы приходят в дом и, угрожая отрезать газ, требуют заплатить за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, при этом саму услугу не оказывают.

Недобросовестные организации создают юридическое лицо с созвучным с АО "КазТрансГаз Аймак" названием и нередко используют поддельные служебные удостоверения", — говорится в сообщении.

В пример в компании приводят недавний случай в Актау. По информации пресс-службы, на днях потребители города прислали видео, где неизвестная женщина, представляясь сотрудницей газовой службы, показывает жителям пригорода Актау некое письмо с печатями и подписями, где видно, что название организации созвучно с названием компании "КазТрансГаз Аймак". Женщина при этом требовала произвести оплату и запугивала отключением газа, а также штрафами.

Аналогичный случай был и в Туркестанской области.

"Представившись работниками газовой службы, обещали по-быстрому провести газ в дом, взяли деньги и пропали. Возмущенный хозяин обратился к сотрудникам АО "КазТрансГаз Аймак". Оказалось, созвучное с "КазТрансГаз Аймак" название и его ввело в заблуждение. Работники главной газовой службы совместно с участковым сотрудником полиции нашли этих "подрядчиков" и вернули деньги хозяину", — говорится в сообщении "КазТрансГаз Аймак".

Поэтому в АО "КазТрансГаз Аймак" обращаются к казахстанцам и рекомендуют учитывать следующее:

АО "КазТрансГаз Аймак" может требовать наличие у потребителя договора на оказание услуг ВДГО в соответствии с законодательством, но не может указывать на определенную организацию для заключения договора;

Сотрудники АО "КазТрансГаз Аймак" не требуют производить оплату на месте. Все платежи осуществляются официально через кассы по выставленному счету.

Если к вам пришли с проверкой газового оборудования, вентиляционного канала или дымохода, необходимо:

проверить служебное удостоверение проверяющих;

позвонить в обслуживающую организацию, контакты которой, как правило, указываются в квитанции;

внимательно следить за действиями работников;

при выявлении нарушении требовать составления акта;

не давать деньги вперед или без фискального чека.

Казахстанцы нередко попадаются на удочку аферистов, которые представляются сотрудниками различных организаций и ведомств. Так, к примеру, пенсионер из Павлодара поверил звонку от лжесотрудников банка и сделал все, как ему велели по телефону. В итоге мужчина потерял более 4 млн тенге.

А в Кызылорде 5 млн тенге выманил лжесотрудник банка по телефону у доверчивой жительницы города. Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в мошенничестве.

В Экибастузе супруги лишились 15 млн тенге после разговора по телефону с "сотрудником КНБ".

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.