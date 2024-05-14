"Цель – не комфортно довезти, а завысить цену": Бектенов о назойливых таксистах в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании кабмина назвал одну из причин снижения привлекательности Казахстана для зарубежных туристов, передает NUR.KZ.

Премьер-министр Казахстана на заседании кабмина раскритиковал работу исполнительных органов по вопросам транспортного обеспечения на вокзалах и в аэропортах.

"Иностранец только прилетит к нам - и сразу сталкивается с нашими назойливыми таксистами, у которых цель - не комфортно и безопасно довезти до отеля, а максимально завысить цену на поездки", - заявил премьер-министр.

Он напомнил, что много раз акиматам поручалось решить вопрос цивилизованного транспортного обеспечения на вокзалах и в аэропортах, но результатов, по его словам, так и нет.

"Пока мы не переломим такие подходы, выездной туризм будет оставаться более популярным. При этом природа и достопримечательности Казахстана дают огромные возможности для развития в стране экологического, культурного, паломнического и оздоровительного туризма. Поэтому со стороны государства необходимо обеспечить инфраструктуру в туристических зонах и создать привлекательные условия для инвесторов", - резюмировал он.

Ранее мы писали сразу о нескольких случаях, когда казахстанские таксисты недобросовестно себя повели в отношении иностранцев.

Так, в полицию обратился 43-летний гражданин Германии, прибывший рейсом Франкфурт-Алматы. Иностранец заявил, что таксист довез его из аэропорта до гостиницы за 45 тыс. тенге. Позже полиция оштрафовала водителя. Позже другой житель Германии заявил, что заплатил за поездку из аэропорта до центра города почти 200 тыс. тенге. Но он не стал обращаться в полицию.

Резонанс вызвал случай, когда таксист из Алматы назойливо приставал к туристам из Индии, пообещав подвезти их до гостиницы за тысячу тенге. Прибыв на место, таксист стал требовать у пассажиров 1 180 долларов. В полиции отметили, что он пригрозил им расправой и тем, что не отдаст их вещи. Было возбуждено дело по статье "Вымогательство". Позже суд назначил таксисту административный арест на 5 суток.

Также сообщалось, что 50-летний житель Астаны перевозил с железнодорожного вокзала двух пассажиров и воспользовался тем, что один из них иностранец и не знает город. Он, договорился отвезти его за 500 тенге до автовокзала "Сапаржай", который расположен в 150 метрах от вокзала".