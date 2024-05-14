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"Добилась многих побед": девочке из Караганды требуется реабилитация от ДЦП

Опубликовано:

Вероника
Вероника. Фото: из личного архива

Вероника появилась на свет маленькой Дюймовочкой, весом всего 1600 грамм, но с очень сильным характером. Врачи долго не могли поставить диагноз, и вдруг словно гром - ДЦП, передает NUR.KZ.

"У Вероники непростая судьба. Сейчас ей 10 лет, она - ученица 3 класса общеобразовательной школы. 10 лет она трудится, получая и закрепляя физические и умственные навыки. 10 лет больниц и всевозможных центров, борьбы и надежд.

Вероника очень находчивая и любознательная девочка. Благодаря регулярным реабилитациям и пройденной операции она добилась многих побед, о которых раньше можно было только мечтать.

Сейчас очень важный этап в жизни Вероники - отработка навыков ходьбы, работа над равновесием. Цель дочери - самостоятельно ходить. Жизнь маленького человека не должна ограничиваться стенами дома: ей нужно общаться с внешним миром, нужно научиться ходить и быть самостоятельной девочкой", - говорит мама девочки, жительница Караганды Наталия Куликова.

Веронике приходится преодолевать очень много трудностей. Диагноз требует постоянной физической работы - регулярной, качественной, комплексной. Девочке предстоит прохождение реабилитации в России. Уже пройденные там реабилитации принесли ей колоссальные результаты, но останавливаться нельзя. 

"Здесь Вероника достигла хороших результатов: научилась сидеть, ползать, ходить в брусьях, вдоль опоры, говорить и делать свои первые неуверенные шаги. Жизнь дочери состоит из ежедневного труда и работы над собой. Вероника верит, что обязательно настанет день, когда она будет самостоятельно передвигаться и ходить куда хочется", - говорит Наталия.

Однако на реабилитацию необходима немалая сумма денег - 2 335 000 тенге.

Реквизиты: 

Kaspi: 4400430143327259

Halyk: 4405639712185352

Карты привязаны к номеру: +77765742020, Наталия К., мама

Instagram: @kulikovaveroni4ka

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2100053-dobilas-mnogih-pobed-devochke-iz-karagandy-trebuetsya-reabilitaciya-ot-dcp/

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