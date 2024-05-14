Нашествие жуков-вредителей напугало жителей области Абай (видео)

Жители области Абай напуганы небывалым нашествием жуков-вредителей - насекомые атаковали поля Маканчинского района, уничтожая пастбища, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, полосатые насекомые гроздьями висят на траве, путаются у людей под ногами и даже оккупировали берега озера Алаколь. Сельчане боятся, что из-за прожорливых насекомых скот останется без травы.

Специалисты объясняют, что атаковавший пастбища вредитель - родственник известного колорадского жука, рапсовый листоед. Питается он в основном листьями горчицы и капусты.

Жители боялись, что от нашествия жуков мог отравиться скот. На нескольких подворьях стала болеть живность.

Однако чиновники утверждают, что крылатые никак не могли навредить животным. Сейчас специалисты начали травить расплодившихся вредителей. До конца недели намерены охватить территорию в 35 гектаров.

"Мы провели влажную дезинфекцию. Провели обработку термогенератором специальными препаратами. Результат увидели уже через 25 минут. Вредитель погибает", - рассказала специалист Урджарского районного дезинфекционного медицинского учреждения Шолпан Ахметова.

Источник: КТК