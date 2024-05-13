Судья по делу Куандыка Бишимбаева до сих пор находится под охраной из-за угроз

На пресс-конференции после приговора Куандыку Бишимбаеву по делу об убийстве Салтанат Нукеновой разъяснили, продолжает ли судья Айжан Кульбаева находиться под охраной, передает корреспондент NUR.KZ.

"По нашей информации, расследование по факту угроз судье Айжан Кульбаевой продолжается. Пока о том, было ли принято какое-то решение, у нас пока никаких данных нет. Судья находится под охраной", – пояснила судья-координатор по взаимодействию со СМИ Алма Есымова.

Напомним, что судью по делу Куандыка Бишимбаева взяли под охрану 19 апреля – сообщалось, что ей звонили и писали сообщения с угрозами. Для расследования этого факта было заведено уголовное дело, а судью взяли под охрану.

Сегодня Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, его брата Бахытжана Байжанова – на 4 года лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Приговор Бишимбаеву прокомментировал брат Нукеновой Айтбек Амангельды.

Судья Айжан Кульбаева объяснила, почему экс-министру нацэкономики дали такой срок.

Также сегодня в суде сняли арест с имущества Бишимбаева.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января.