"Мы не принимаем": отец Салтанат Нукеновой о приговоре суда в отношении Байжанова

Отец Салтанат Нукеновой, за убийство которой сегодня на 24 года осудили Куандыка Бишимбаева, прокомментировал решение суда, передает корреспондент NUR.KZ.

"В обоих мирах не будет прощения. Назначенные Бишимбаеву 24 года мы принимаем, но Байжанову 4 года мы не принимаем", – заявил отец Салтанат Амангельды Нукенов.

Тем не менее отец Салтанат поблагодарил всех людей за поддержку, а также ответил тем, кто хотел бы более строгий приговор для Куандыка Бишимбаева.

"Всем людям спасибо за поддержку, весь мир оказал поддержку – спасибо, а тем, кто говорит, что мало дали, сходите в мечеть и прочитайте молитву. Есть наказание, уготованное ему Аллахом. Мы довольны решением суда. Думаю, что судья вынес справедливое решение", – добавил отец убитой девушки.

Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, его брата Бахытжана Байжанова - на 4 года лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Приговор Бишимбаеву прокомментировал брат Нукеновой Айтбек Амангельды.

Судья Айжан Кульбаева объяснила, почему экс-министру нацэкономики дали такой срок.

Также сегодня в суде сняли арест с имущества Бишимбаева.

Напомним, что на процессе утром были озвучены вопросы, на которые должны были ответить присяжные заседатели. После этого отец Нукеновой заявил, что посчитает приговор несправедливым, если Бишимбаеву не дадут пожизненное.

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