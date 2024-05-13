Пассажира, оскорбившего глухонемого таксиста в Астане, арестовали на 15 суток
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В Астане наказали пассажира, который на днях оскорбил глухонемого водителя такси. Мужчину подвергли административному аресту, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд.
Дело по факту совершения мелкого хулиганства было рассмотрено Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Астаны.
Отмечалось, что пассажир, передвигаясь на такси, выражался нецензурной бранью, унижая честь и достоинство водителя такси.
В ходе судебного заседания мужчина не оспаривал совершение правонарушения, а признал вину и раскаялся в содеянном.
"Потерпевший С. с помощью сурдопереводчика пояснил, что К. требовал шнур от зарядки телефона, затем начал оскорблять его и выражаться нецензурными словами. В силу состояния своего здоровья не мог объяснить пассажиру о его неприличном поведении - лишь остановил машину", - говорится в материалах дела.
Постановлением суда пассажир был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 434 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.
В воскресенье мы рассказывали о том, как в Астане пассажир такси оскорбил глухонемого водителя. Действия мужчины попали на камеру и были опубликованы в Сети.
Позже в пресс-службе ДП Астаны сообщили, что участник видео был задержан, а материалы - переданы в суд.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2099507-passazhira-kotoryy-oskorbil-gluhonemogo-taksista-v-astane-arestovali-na-15-sutok/