Пассажира, оскорбившего глухонемого таксиста в Астане, арестовали на 15 суток

В Астане наказали пассажира, который на днях оскорбил глухонемого водителя такси. Мужчину подвергли административному аресту, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Дело по факту совершения мелкого хулиганства было рассмотрено Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Астаны.

Отмечалось, что пассажир, передвигаясь на такси, выражался нецензурной бранью, унижая честь и достоинство водителя такси.

В ходе судебного заседания мужчина не оспаривал совершение правонарушения, а признал вину и раскаялся в содеянном.

"Потерпевший С. с помощью сурдопереводчика пояснил, что К. требовал шнур от зарядки телефона, затем начал оскорблять его и выражаться нецензурными словами. В силу состояния своего здоровья не мог объяснить пассажиру о его неприличном поведении - лишь остановил машину", - говорится в материалах дела.

Постановлением суда пассажир был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 434 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

В воскресенье мы рассказывали о том, как в Астане пассажир такси оскорбил глухонемого водителя. Действия мужчины попали на камеру и были опубликованы в Сети.

Позже в пресс-службе ДП Астаны сообщили, что участник видео был задержан, а материалы - переданы в суд.