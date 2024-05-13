Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Десятки торговых точек в Астане продавали непроверенное мясо

Опубликовано:

Мясная продукция
Мясная продукция. Иллюстративное фото: Kilito Chan

В Астане прокуратурой выявлены нарушения в работе по реализации животноводческой продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарный контроль, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры, в Астане проведены проверки по соблюдению ветеринарного законодательства.

Отмечается, что результаты проверки вскрыли многочисленные нарушения: бесконтрольность субъектов, реализующих животноводческую продукцию, ненадлежащая транспортировка мяса, неисполнение плановых ветеринарных мероприятий по опасным инфекционным заболеваниям, а также нарушения в ветеринарных лабораториях, расположенных на объектах внутренней торговли.

"По городу функционируют более ста неконтролируемых субъектов, которые реализуют животноводческую продукцию, непрошедшую ветеринарно-санитарный контроль.

Во всех лабораториях установлены нарушения ветеринарно-санитарного состояния, а также некоторые лаборатории осуществляли деятельность без ветеринарно-санитарного заключения", - говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге по актам прокурорского надзора виновные лица привлечены к административной ответственности, а должностное лицо госпредприятия - к дисциплинарной ответственности. 

Выявленные нарушения, по данным пресс-службы ведомства, уполномоченными органами уже устраняются.

Напомним, в конце марта сообщалось, что тонны непроверенного мяса оказались на прилавках в Акмолинской области. Выяснилось, что местный предприниматель, имея гослицензию на деятельность в сфере ветеринарии, без проведения лабораторных исследований выдавал ветсправки о соответствии мясного сырья, реализуемого на объектах внутренней торговли и в других местах. Его привлекли к ответственности.

А в Жамбылской области наказали предпринимателя, который продавал зараженное сибирской язвой мясо. Теперь он должен выплатить штраф более одного миллиона тенге.

Также в прокуратуре Павлодарской области сообщали, что трехлетний мальчик заразился бруцеллезом, выпив молоко больного животного. Как оказалось позже, в регионе была проведена фиктивная вакцинация скота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2099483-svyshe-100-torgovyh-tochek-v-astane-prodavali-produkty-zhivotnovodstva-ne-proshedshie-kontrol/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.