Десятки торговых точек в Астане продавали непроверенное мясо

В Астане прокуратурой выявлены нарушения в работе по реализации животноводческой продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарный контроль, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры, в Астане проведены проверки по соблюдению ветеринарного законодательства.

Отмечается, что результаты проверки вскрыли многочисленные нарушения: бесконтрольность субъектов, реализующих животноводческую продукцию, ненадлежащая транспортировка мяса, неисполнение плановых ветеринарных мероприятий по опасным инфекционным заболеваниям, а также нарушения в ветеринарных лабораториях, расположенных на объектах внутренней торговли.

"По городу функционируют более ста неконтролируемых субъектов, которые реализуют животноводческую продукцию, непрошедшую ветеринарно-санитарный контроль.

Во всех лабораториях установлены нарушения ветеринарно-санитарного состояния, а также некоторые лаборатории осуществляли деятельность без ветеринарно-санитарного заключения", - говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге по актам прокурорского надзора виновные лица привлечены к административной ответственности, а должностное лицо госпредприятия - к дисциплинарной ответственности.

Выявленные нарушения, по данным пресс-службы ведомства, уполномоченными органами уже устраняются.

Напомним, в конце марта сообщалось, что тонны непроверенного мяса оказались на прилавках в Акмолинской области. Выяснилось, что местный предприниматель, имея гослицензию на деятельность в сфере ветеринарии, без проведения лабораторных исследований выдавал ветсправки о соответствии мясного сырья, реализуемого на объектах внутренней торговли и в других местах. Его привлекли к ответственности.

А в Жамбылской области наказали предпринимателя, который продавал зараженное сибирской язвой мясо. Теперь он должен выплатить штраф более одного миллиона тенге.

Также в прокуратуре Павлодарской области сообщали, что трехлетний мальчик заразился бруцеллезом, выпив молоко больного животного. Как оказалось позже, в регионе была проведена фиктивная вакцинация скота.